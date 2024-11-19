全球首家！比亞迪第1,000萬輛新能源車下線

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-19 15:00

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 第 1,000 萬輛新能源車周一（18 日）下線，成為全球新能源行業首家突破「千萬里程碑」的車廠，而第 1,000 萬輛比亞迪的車主是《黑神話：悟空》製作人馮驥。

據《證券時報》報導，比亞迪第 1,000 萬輛新能源車下線車型是騰勢 Z9，車主是馮驥。10 月 20 日，比亞迪與《黑神話：悟空》達成全球戰略合作，成為其唯一合作的汽車品牌。

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馮驥表示，2023 年 1 月他曾為「仰望」汽車發布了一條朋友圈：「我甚至不記得上一次看到如此震撼的中國製造是什麼時候了，而且發布會樸素地要命，一如王傳福的衣品」。

「我覺得樸素兩個字代表著很多中國企業共通的精神，實事求是，不走捷徑。樸素是接地氣，深刻洞察最廣大用戶的內心需求。樸素是不搞毫無技術含量的品牌溢價。」馮驥表示。

馮驥購買的騰勢 Z9，是比亞迪在 2024 第二十二屆廣州國際汽車展覽會上正式上市的新產品，共推出 5 款車型，售價區間為人民幣 33.48 萬元～41.48 萬元。

騰勢 Z9 搭載了易三方技術平台，整合了三電機獨立驅動、後輪雙電機獨立轉向等領先技術。智慧駕駛方面，騰勢 Z9 搭載了 DiPilot300 高階智駕系統，擁有高快領航和城市領航輔助功能，能實現紅綠燈啟停、不規則車道線識別、障礙繞行等操作。

從 0 到 100 萬輛的跨越，比亞迪用了 13 年，從 900 萬輛到 1,000 萬輛的跨越，比亞迪只用了一個多月。汽車產量加速跑的背後，是比亞迪銷量的飛躍。