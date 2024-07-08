精確拿下長安汽車訂單 營收有望一季優一季

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-08 17:28

汽車零組件廠精確 (3162-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收 3.56 億元，月增 12.46%，年增 42.74%，創今年以來單月新高，也創下同期新高，精確表示，近期成功拿下長安汽車長期訂單，上半年新接單金額遠超過預期，也正在與瑞典全球知名車廠訂單進入最後議價階段，營收動能樂觀。

精確主力產品為電動車電池盒的製造及銷售， 6 月營收大幅成長主要是歐洲廠和廣州廠出貨暢旺，隨著對大眾、長城、小鵬等重要客戶出貨，看好下半年營收一季優於一季。

精確進一步說明，於去年陸續建置中國武漢、廣州、嘉興和歐洲塞爾維亞的工廠，完整布局在近日傳出好消息，湖北廠與中國前五大車廠長安汽車簽訂 7 年 10 億元人民幣的長期訂單，預計自後年起陸續交貨；同時，精確歐洲廠和瑞典全球知名車廠訂單進入最後議價階段。

合計精確上半年已接獲新訂單逾人民幣 17 億元，相當於新台幣 76 億元，遠超出年初公司對新訂單的預估。