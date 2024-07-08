精確拿下長安汽車訂單 營收有望一季優一季
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-08 17:28
汽車零組件廠精確 (3162-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收 3.56 億元，月增 12.46%，年增 42.74%，創今年以來單月新高，也創下同期新高，精確表示，近期成功拿下長安汽車長期訂單，上半年新接單金額遠超過預期，也正在與瑞典全球知名車廠訂單進入最後議價階段，營收動能樂觀。
精確主力產品為電動車電池盒的製造及銷售， 6 月營收大幅成長主要是歐洲廠和廣州廠出貨暢旺，隨著對大眾、長城、小鵬等重要客戶出貨，看好下半年營收一季優於一季。
精確進一步說明，於去年陸續建置中國武漢、廣州、嘉興和歐洲塞爾維亞的工廠，完整布局在近日傳出好消息，湖北廠與中國前五大車廠長安汽車簽訂 7 年 10 億元人民幣的長期訂單，預計自後年起陸續交貨；同時，精確歐洲廠和瑞典全球知名車廠訂單進入最後議價階段。
精確樂觀看待，新訂單的簽訂不僅保障未來年度的營收成長，也顯示公司不論產品品質、價格、交貨能力等獲得客戶肯定，對未來爭取前三大電池製造商訂單，甚至晉升為電池盒第一線供應商，邁開重要一步。
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