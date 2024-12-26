美2025降息助陣 BBB公司債殖利率稱霸投等債
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-26 10:01
2025 年 Fed 可望延續降息循環格局，台新 10 年期以上特選全球 BBB 美元投資等級公司債券 ETF (00980B-TW) 研究團隊表示，將帶動全球投資等級企業債利潤率提升、淨槓桿率持平，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，有利激勵投資等級公司債券的漲升行情。從利差來看，BBB 公司債的估值較高信評公司債更具吸引力，且根據統計，BBB 公司債的殖利率居投資級債券之冠，建議優先布局。
台新 10 年期以上特選全球 BBB 美元投資等級公司債券 ETF 預計於 2025 年 1 月 2 日開募，將迎漲升行情。
台新 10 年期以上特選全球 BBB 美元投資等級公司債券 ETF 研究團隊表示，近期美債利率波動放大，主要是反映川普進口關稅和減稅政策可能引發通膨上升的可能性，後續將關注相關政策是否導致通膨上升。
但若通膨上升且極具黏性，可能維持政策利率不變，若仍在可接受的範圍內，即使不降息導致債券殖利率上升，殖利率彈升未必會引發大幅修正。
台新投信表示，美國非農及 CPI 數據符合市場預期，顯示整體就業市場逐漸緩和，初步預估政策對美國經濟實質影響相對有限，債市仍有表現空間。建議在投資等級債找尋更好的收益機會，可留意 BBB 級別，反映信用貼水，收益率相對更高。
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