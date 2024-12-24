尖牙股輪漲秀！00757單月漲幅居海外ETF之冠 受益人增逾1成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-24 16:49

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美國重量級 AI 科技股利多消息輪流釋出，近一個月股價一棒接一棒發威，美股 NYSE FANG+ 尖牙股指數因為直接包辦全球十大霸主，單月漲幅以 8.64% 遠超費城半導體指數的 3.29%。連帶追蹤該指數的統一 FANG+ETF(00757-TW) 單月強漲 9%，漲幅居所有海外 ETF 之冠，00757 更展現強勁的續航力，受益人單月增加超過 1 成，人氣爆棚。

據 CMoney 統計，有 5 檔海外 ETF 近一個月的股價漲幅超過 5%，分別為 00757 的 9%，富邦元宇宙 (00903-TW) 的 7.8%、國泰全球品牌 50(00916-TW) 的 6.22%、新光標普電動車 (00925-TW) 的 5.93%、國泰網路資安 (00875-TW) 的 5.43%。

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網通及 ASIC (客製化晶片) 龍頭博通崛起，美系外資更提出 ASIC 2.0 時代來臨，博通一個月狂飆四成；Google 發表量子運算晶片利多，股價一個月勁揚 17.66%；最新好消息，輝達 (NVIDIA)AI 伺服器明年主流產品為 GB 200，傳出將推出下世代 GB 300 AI 伺服器產品線，帶動輝達股價跌深反彈，今晨勁揚超過 3%，領軍科技股連袂走揚，成為美股大漲功臣。

00757 搭上美國科技股特快車，這些飆股都是 00757 成分股，加上全球市值王蘋果、全球雲端龍頭亞馬遜、微軟以及影音串流平台龍頭 Netflix、美國資安大廠 CrowdStrike、全球資訊服務管理 ServiceNow 全都一手掌握，成為 00757 股價看回不回的底氣，00757 近一個月大漲 9%，三個月漲近兩成，今年以來更勁揚 61.21%。

00757 今年來表現搶眼，受益人也愈來愈多，據最新統計，00757 受益人已達 51433 人，單月大增 5597 人，月增幅近一成，實力與人氣兼具。