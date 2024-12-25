誤解叫車服務商業模式！Lyft指控舊金山市府五年內多收1億美元稅金

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-25 17:13

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美國叫車平台 Lyft(LYFT-US) 周二 (24 日) 控告舊金山市政府超收 1 億美元稅金，因後者在 2019 年到 2023 年將乘客支付給司機的款項歸類為公司收入。

《舊金山紀事報》報導，Lyft 在向加州法院提交的訴狀中說：「Lyft 將司機視為客戶，因此 Lyft 確認的共乘收入包括司機向 Lyft 支付的費用，而不是乘客向司機支付的費用。」

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訴狀中指出，舊金山市政府評估薪資、總收入和遊民稅的公式違反 Lyft 的憲法權利，迫使 Lyft 支付遠遠超過其公平份額的費用。

Lyft 律師表示，舊金山市政府的計算方法「具有扭曲性，且會嚴重誇大 Lyft 在該市開展業務活動產生的總收入。他們指出，美國證交會 (SEC) 並不將司機薪酬視為 Lyft 收入的一部分，也不將其視為聯邦和州所得稅的總收入。

具體而言，該公司的律師聲稱，舊金山市政府對乘客支付的總車費徵稅，而不是對 Lyft 向司機支付的每筆車費的百分比費用徵稅。若 Lyft 勝訴，律師將要求市政府退還多繳的稅款及利息，並支付額外的懲罰性賠償。

該訴訟代表一場更廣泛的法律爭論，即 Lyft 和 Uber(UBER-US) 等共享乘車公司是否一再錯誤地將其司機歸類為獨立承包商。

《彭博資訊》報導，這場稅務糾紛凸顯一場更廣泛且長達數年的爭議，也就是 Lyft 和 Uber 等網路叫車業者是否一再錯誤地將旗下司機歸類為獨立承包商。

舊金山市檢察官辦公室發言人告訴《舊金山紀事報》，他們的團隊「將審查該投訴並做出相應回應」。

這並不是第一起指責稅務機關誤解叫車服務商業模式的訴訟。