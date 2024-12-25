【量大強漲股整理】台股量縮強漲，有哪些右下角的股票值得留意?

鉅亨研報 2024-12-25 18:11

‌



觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 111.15 億元，投信賣超 14.09 億元，自營商買超 59.64 億元，三大法人合計買超 156.7 億元 ，其中，外資、自營商連買三日、投信連續賣超兩日

‌



權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.46%，收在 1085 元，台積電的股價今年漲幅達 82%，達到了歷史新高，Financiere de L Echiquier 的亞洲股票主管 Kevin Net 指出，台積電是投資人工智慧主題的最佳方式，因為投資者不必選擇單一的技術或公司，且台積電的估值仍然合理，他認為，未來的催化劑將來自輝達在 CES 2025 上的演示，以及台積電即將發布的業績；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.54%，收在 186.5 元，輝達預計在明年 3 月的 GTC 大會上揭露其下世代的 GB300 AI 伺服器產品線，並且根據消息，初步訂單配置已經敲定，其中鴻海仍然是最大供應商，這對鴻海來說是一次重大機會，預示著它在 AI 伺服器領域的持續關鍵角色；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.36%，收在 1410 元，聯發科最近正式推出了全新的 天璣 8400 晶片處理器，這款處理器的亮點在於採用了 全大核架構，使其成為市場上第一款針對中高階手機市場所推出的全大核處理器，這樣的架構不僅能提供更強大的性能表現，還能夠有效提升運行大型遊戲、複雜多媒體應用及人工智慧（AI）處理的能力。

BBU 概念股 (6781-TW)AES-KY 盤中一度亮燈漲停，衝上 1075 元，(3211-TW) 順達則大漲超過 9%，重新突破 200 元大關；千金股 AES-KY 領軍 BBU 再成台股主心骨，才剛要迎向 GB200 開始量產出貨的高光時刻，法人圈就傳出 GB300 已蓄勢待發的消息，（3625-TW）西勝，連袂漲停，（4931-TW）新盛力、加百裕（3323-TW）、（3211-TW）、順達興能高（6558-TW）雙雙噴出!

另外 CPO 的股票 (3450-TW) 聯鈞，強勢改寫新高紀錄，受惠於矽光子，差一檔攻上漲停，股價再創新高 288 元，會員大賺 + 278%；

隨著 AI 產業的持續發展，新的 GB200 AI 伺服器預計明年開始大量出貨，加上 (2330-TW) 台積電的 2 奈米製程預計在 2026 年下半年量產，未來幾年 AI 產業的成長潛力將為台股帶來新的動能，基於這些因素，市場對於 2025 年的台股前景保持看好，預期台股將繼續上漲。

(2374-TW) 佳能，亮燈漲停，再創新高，收在 70.1 元，11 月的自結稅後純益為 6,000 萬，年增率達 314.29%，每股盈餘為 0.21 元，儘管低於亞光的 0.5 元，但年增幅度非常顯著；前三季的稅後純益為 4.35 億元，年增 86.88%，即使不計算 10 月，前 11 個月的 EPS 已達到 1.73 元，比去年全年 EPS 0.96 元增長了八成，這顯示出佳能在今年的獲利增長強勁，股價就是噴出!

(3019-TW) 亞光，亮燈漲停! 再創新高，上漲 9.79%，收在 185 元，11 月的自結稅後純益為 1.4 億元，年增 2%，每股盈餘為 0.5 元。累計前 11 個月的 EPS 已達 4.95 元，比去年全年的 2.78 元增長了 78%。亞光的表現雖然增幅不如佳能高，仍顯示穩健的增長。

(6215-TW) 和椿，收在 94 元，短線連 4 漲 27%，今早一度再秀半根漲停，明年計劃引進人形機器人並結合自主研發技術，題材繼續噴發，有望進一步強化和椿在機器人領域的競爭力，隨著機器人技術的不斷創新和應用範圍的擴大，和椿有可能借此擴大其市場份額，提升盈利能力。

(NVDA-US）輝達，執行長黃仁勳看好機器人前景，認為【機器人技術】將成為下一波科技浪潮，繼先前在法說會時提及「機器人未來有數兆美元商機」之後，日前再度釋出最新觀點，點名未來僅【汽車】、【無人機】及【人形機器人】，這三種機器人有望實現大規模生產。

(3189-TW) 景碩，上漲 4.93%，收在 106.5 元，預計今年第 4 季的稼動率將持續向上，並且明年將呈現逐季成長的趨勢，稼動率的提升對於公司的生產效率和獲利能力具有積極影響，能夠幫助景碩在市場競爭中獲得更大的優勢，ABF 載板的需求主要受 AI 需求帶動，景碩預計明年首季的出貨量將因 AI 需求的激增而逆勢季增，這顯示出 AI 領域的持續發展對公司營收的正面貢獻。

影片中分享給你知道



想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

12/25

【上市量大上漲股】

強勢股分享

12/25 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

加入 LINE 粉絲團

主頁觀看

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

FB 粉絲團:【股市期皇后】

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師