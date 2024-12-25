【量大強漲股整理】台股量縮強漲，有哪些右下角的股票值得留意?
鉅亨研報 2024-12-25 18:11
加權指數今日開高震盪，終場上漲 99.89 點，收在 23220.13 點，成交量下降至 3057.14 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 111.15 億元，投信賣超 14.09 億元，自營商買超 59.64 億元，三大法人合計買超 156.7 億元 ，其中，外資、自營商連買三日、投信連續賣超兩日
美股主指數在週二持續上漲，耶誕節前的平安夜提前收盤，為聖誕假期拉開序幕，美國 10 年期國債收益率一度上漲至 4.6250%，創下近 7 個月的新高，道瓊指數漲約 390 點，納斯達克指數、費城半導體指數與標普 500 指數則均收漲超過 1%，隨著聖誕假期的來臨，華爾街正積極評估明年利率走勢，因為市場認為聯準會已經實現了經濟的軟著陸，在美股個股表現上，蘋果創下新高，因金融服務公司 Wedbush 預測蘋果在假日季的銷售將會強勁，(BCS-US)巴克萊銀行預測 (TSLA-US) 特斯拉第四季的交付量將創紀錄，預計交付 51.5 萬輛車，這一強勁的銷售預期可能推動特斯拉股價上漲 7%，此外，(AVGO-US)博通股價上漲 3%，(TSM-US)台積電的 ADR 則微跌 0.5%，台股方面，受美股強勁漲勢影響，今日早盤開盤後震盪上漲，雖然盤中漲幅逐漸收斂至百點以內，由於外資進入假期，台股量能有限，盤勢由內資主導，市場情緒保持穩定，隨著外資放假，內資主導的台股市場逐漸進入作帳行情，中小型股表現活躍，台股今（25）日大漲 106.11 點開出，指數開高走高，盤中最高達 23296.36 點，最低 23159.36 點，加權指數終場上漲 99.89 點，以 23220.13 點作收，成交量 3057.13 億元，台股維持低量強勢大漲，作帳行情也敲敲正在進行下，個股將有表現機會，選股重於選市。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.46%，收在 1085 元，台積電的股價今年漲幅達 82%，達到了歷史新高，Financiere de L Echiquier 的亞洲股票主管 Kevin Net 指出，台積電是投資人工智慧主題的最佳方式，因為投資者不必選擇單一的技術或公司，且台積電的估值仍然合理，他認為，未來的催化劑將來自輝達在 CES 2025 上的演示，以及台積電即將發布的業績；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.54%，收在 186.5 元，輝達預計在明年 3 月的 GTC 大會上揭露其下世代的 GB300 AI 伺服器產品線，並且根據消息，初步訂單配置已經敲定，其中鴻海仍然是最大供應商，這對鴻海來說是一次重大機會，預示著它在 AI 伺服器領域的持續關鍵角色；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.36%，收在 1410 元，聯發科最近正式推出了全新的 天璣 8400 晶片處理器，這款處理器的亮點在於採用了 全大核架構，使其成為市場上第一款針對中高階手機市場所推出的全大核處理器，這樣的架構不僅能提供更強大的性能表現，還能夠有效提升運行大型遊戲、複雜多媒體應用及人工智慧（AI）處理的能力。
BBU 概念股 (6781-TW)AES-KY 盤中一度亮燈漲停，衝上 1075 元，(3211-TW) 順達則大漲超過 9%，重新突破 200 元大關；千金股 AES-KY 領軍 BBU 再成台股主心骨，才剛要迎向 GB200 開始量產出貨的高光時刻，法人圈就傳出 GB300 已蓄勢待發的消息，（3625-TW）西勝，連袂漲停，（4931-TW）新盛力、加百裕（3323-TW）、（3211-TW）、順達興能高（6558-TW）雙雙噴出!
另外 CPO 的股票 (3450-TW) 聯鈞，強勢改寫新高紀錄，受惠於矽光子，差一檔攻上漲停，股價再創新高 288 元，會員大賺 + 278%；
(4583-TW) 台灣經精銳，再創新高! 成為即將登場千金的機器人股。
隨著 AI 產業的持續發展，新的 GB200 AI 伺服器預計明年開始大量出貨，加上 (2330-TW) 台積電的 2 奈米製程預計在 2026 年下半年量產，未來幾年 AI 產業的成長潛力將為台股帶來新的動能，基於這些因素，市場對於 2025 年的台股前景保持看好，預期台股將繼續上漲。
(2374-TW) 佳能，亮燈漲停，再創新高，收在 70.1 元，11 月的自結稅後純益為 6,000 萬，年增率達 314.29%，每股盈餘為 0.21 元，儘管低於亞光的 0.5 元，但年增幅度非常顯著；前三季的稅後純益為 4.35 億元，年增 86.88%，即使不計算 10 月，前 11 個月的 EPS 已達到 1.73 元，比去年全年 EPS 0.96 元增長了八成，這顯示出佳能在今年的獲利增長強勁，股價就是噴出!
(3019-TW) 亞光，亮燈漲停! 再創新高，上漲 9.79%，收在 185 元，11 月的自結稅後純益為 1.4 億元，年增 2%，每股盈餘為 0.5 元。累計前 11 個月的 EPS 已達 4.95 元，比去年全年的 2.78 元增長了 78%。亞光的表現雖然增幅不如佳能高，仍顯示穩健的增長。
(6215-TW) 和椿，收在 94 元，短線連 4 漲 27%，今早一度再秀半根漲停，明年計劃引進人形機器人並結合自主研發技術，題材繼續噴發，有望進一步強化和椿在機器人領域的競爭力，隨著機器人技術的不斷創新和應用範圍的擴大，和椿有可能借此擴大其市場份額，提升盈利能力。
(NVDA-US）輝達，執行長黃仁勳看好機器人前景，認為【機器人技術】將成為下一波科技浪潮，繼先前在法說會時提及「機器人未來有數兆美元商機」之後，日前再度釋出最新觀點，點名未來僅【汽車】、【無人機】及【人形機器人】，這三種機器人有望實現大規模生產。
11.26 公開點名預告的 (6215-TW) 和椿，再創波段新高!
(6215-TW) 和椿，再創波段新高! 隨著機器人技術日益成熟，許多企業都開始從中受益，和椿便是其中之一，尤其是在自動化系統與安全裝置系統業務上，該公司未來有望持續受益於這一趨勢。根據券商的報告分析，隨著科技產業的轉型，和椿在自動化及安全裝置領域的營收有望穩定增長，並吸引長期投資者的關注。這表明，和椿不僅在當前的市場環境中站穩腳跟，未來也有可能在相關領域中持續發展，成為長期投資的潛力股。
(5371-TW) 中光電，+2.91%，收在 93.6 元，透過其子公司中光電智能機器人（CiRC），積極進軍機器人與無人機領域，抓住當前市場對這些產品的高度需求，中光電智能機器人公司在機器人領域擁有強大的技術實力，它不僅已投入人工智慧（AI）、高速運算、運動控制、電腦視覺、即時定位等多項核心技術的開發，還具備完整的商用智能機器人軟硬體整合能力，嚴謹的產品開發流程與測試驗證方法，能夠提供多元的智能機器人解決方案，從模組、產品到多平台的整合服務，顯示出其在市場中的競爭力與潛力。
(3189-TW) 景碩，上漲 4.93%，收在 106.5 元，預計今年第 4 季的稼動率將持續向上，並且明年將呈現逐季成長的趨勢，稼動率的提升對於公司的生產效率和獲利能力具有積極影響，能夠幫助景碩在市場競爭中獲得更大的優勢，ABF 載板的需求主要受 AI 需求帶動，景碩預計明年首季的出貨量將因 AI 需求的激增而逆勢季增，這顯示出 AI 領域的持續發展對公司營收的正面貢獻。
影片中分享給你知道
想持股診斷或詢問盤勢分析
歡迎免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
12/25
【上市量大上漲股】
強勢股分享
12/25 強勢股分享
【上櫃量大上漲股】
加入 LINE 粉絲團
主頁觀看
想持股診斷或詢問盤勢分析
請免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
莊佳螢分析師:
每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!
股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢
LINE 官方帳號
LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)
或是點擊下方網址加入
https://lin.ee/9cyliMq
Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!
(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)
FB 粉絲團:【股市期皇后】
文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 預告三族群輪動，戰鬥霖帶會員再賺第四檔：上銀、廣明、所羅門、大銀微、精銳、眾達-KY、全新、達發、創意
- 〈焦點股〉機器人概念股瘋漲 台灣精銳續噴挑戰千金股
- 鎖定CES展！ 機器人大漲後，上銀、佳能非首選！下個獲利翻倍機會是「它」！
- 〈國泰投信展望〉張錫：人型機器人最快要到2027年 看好長線趨勢
上一篇
下一篇