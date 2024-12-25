元晶24億元聯貸案完成簽約 超額認購1.27倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-25 16:08

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太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 於 12 月 24 日完成新台幣 24 億元聯貸簽約。本聯貸案由合作金庫商業銀行主辦，並獲得相關金融機構熱烈參貸，最終以 1.27 倍超額認購，總額新台幣 24 億元完成募集。

元晶表示，近期太陽能產業在國內市場遭遇逆風，但是公司在既定耕耘外銷市場的策略下，日本與美國外銷市場近期已有實績與成長，目標力拚減少國內政策不定造成的影響。

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元晶補充，今年第三季國際太陽能研調機構對全球 65 家太陽能製造商財務健康狀況進行排名，元晶在全球太陽能產業名列第 8 名，是台灣太陽能業界最佳名次。再加上此次聯貸銀行的全力支持，元晶營運體質與財務韌性可望持續提升，對追求下個成長動能有極大助力。

元晶為台灣太陽能電池及模組大廠，公司成立於 99 年，以太陽能電池製造起家，並於 102 年跨入模組製造領域，專注於生產高效率與高品質結晶矽太陽能電池、模組及太陽能廠建造與營運。

目前太陽能電池正處於技術突破新節點，元晶升級 TOPCon 製程，電池轉換效率高於業界一般 25% 水準之上，並研發採用鈣鈦礦疊加 TOPCon 太陽能電池的技術，將轉換效率再提升 5 成以上，總發電成本也將大幅下降，成為未來十年最具潛力的產品，有助太陽能發電加速普及，市場商機可期。

本聯貸簽約係由元晶太陽能廖國榮董事長與合作金庫商業銀行張國浩副總經理代表授信銀行團共同完成聯貸合約簽署，聯貸案授信用途主要為償還既有金融機構借款及充實營運周轉所需資金，參與融資的銀行計有 10 家。