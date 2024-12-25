新年大禮！富邦金員工持股信託福利升級 每年累計公提金達8億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-25 17:15
富邦金 (2881-TW) 為員工送上新年大禮！自 2025 年 1 月 1 日起，全面提升員工持股信託福利，增設職等級距，並全面調增各級距提撥金額，公司亦維持 100% 相對提撥，預計公司每年將再增加投入約 3 億元公提金，每年累計提撥公提金約 8 億元、增幅逾 6 成。
富邦金自 2005 年起全面開辦員工持股信託，員工每月可依職等級距提撥定額自提金，公司亦 100% 相對提撥同等金額至員工持股信託專戶，施行迄今富邦金及各子公司合計約有九成員工參與。
富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金控擁有最完整多元的金融服務平台，並視人才為企業最重要的資產，致力打造友善幸福的職場環境。此次全面調增員工持股信託提撥金額，所有參與持股信託的同仁皆可受益，每位參與持股信託的同仁，同時也是公司的股東，不僅能參與公司股息、股利之分配，持有的股票價值亦與公司長期優異的績效表現共同成長。
員工持股信託制度為員工提供穩定的回報和增長機會，發揮長期儲蓄的效果，並鼓勵員工留任，與公司共同成長；相當於公司幫員工定期定額購入富邦金控股票，幫助員工累積財富，也與員工共享營運成果。
富邦金期盼，透過本次全面調升員工持股信託方案，提供更具競爭力的員工福利制度，幫助員工儲備更好的未來，進而促進員工與公司間的合作夥伴關係，鼓勵員工與公司共同續創佳績。
富邦金致力提供員工全方位的照護，以促進員工健康福祉為目的，根據員工在未婚、結婚、生育、育兒等各個人生重要階段的身心需求，給予資源與支持。近年來富邦金控亦持續優化生、育措施，包括：除持續提供每胎新生兒 10 萬元補助外，2024 年再提高 6 歲以下育兒補助，每年增至 2.4 萬元，並持續提供優於法令的 10 週有薪產假、8 天產檢假、8 天陪產檢及陪產假等，年投入近 1.5 億元生、育補助，照顧近 5000 名員工子女，以優於法令規定的生、育補助，持續打造全方位友善幸福的職場環境。
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