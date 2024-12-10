富壽神操作！富邦金11月賺逾百億創同期新高 前11月EPS衝破10元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 16:57

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富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 11 月自結稅後純益 103.6 億元，創下歷年同期新高；累計前 11 月稅後純益 1406.5 億元，改寫歷年同期次高紀錄，每股稅後純益 (EPS) 為 10.03 元。子公司富邦人壽無懼 11 月股市逆風，積極區間操作實現資本利得，本月主要投資收益來源為利息收入、處分國內外股票及基金資本利得和基金配息收入。

富邦人壽 11 月稅後純益為 82.7 億元，較去年同期虧損 56.3 億元回升 139.1 億元，並創歷年 11 月新高；累計前 11 月稅後純益 920 億元，較去年同期激增 136%，並創下歷年 11 月最高紀錄及歷年前 11 月第二高紀錄。

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股市方面，11 月國內外指數維持高檔，伺機進行部位區間操作，持續實現資本利得。債市方面，美國大選共和黨完全執政，帶動公債利率於 11 月反彈至近期高點。富邦人壽把握利率走高時機，增加債券部位，提升整體經常性收益。

匯市方面，美國經濟表現穩健，考量新政府未來實施關稅政策風險升高，資金回流美元，帶動美元兌非美貨幣走揚，後續將持續關注新政府在上任前後的政策變化，以及對整體匯率市場的影響。

富邦人壽個體累計前 11 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 1017 億元，年成長 16%，總保費收入 (Total Premium) 達 3228 億元，年成長 11%，預估皆排名業界第二；11 月初年度保費 88 億元，年成長 32%，預估排名業界第三，總保費收入 320 億元，年成長 30%，其中續期保費收入受惠於分期繳比率持續提升影響，年增近 30%，預估 11 月總保費收入業界排名第二。

富邦人壽商品策略以長年期繳及保障型商品為主軸，持續提供多樣化商品滿足保戶退休及保障需求，累計前 11 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 464 億元，年增 26%，個人健康及傷害險年增 69%。11 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 350%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 11 月稅後純益 17.6 億元，累計前 11 月稅後純益 290.7 億元，年增 21%，續創歷史新高，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長 9% 及 38%，帶動營收較同期成長 17%。各項業務動能穩健成長，存放款餘額皆較同期雙位數成長，保險、基金及結構型商品帶動財富管理銷售動能上升，財管收益較同期成長 37%，信用卡客戶基盤擴大，簽帳金額較同期成長 26%。截至 11 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1101%，維持良好資產品質。

富邦產險 11 月稅後純益 0.1 億元，受到依帳齡及評估實際可收回情形提存呆帳準備影響，排除此因素，公司承保及投資仍維持良好表現，累計前 11 月稅後純益 34.9 億元。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，11 月整體簽單保費 48.5 億元，較去年同期成長 6%，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費成長 54%，表現最為亮眼；健康傷害險及水險業務成長亦優於市場約 1%~2%。

富邦產險累計前 11 月簽單保費收入 606 億元，年成長 12%，簽單市佔率 24.2%，將持續著重風險控管與優化業務結構，提升獲利水準並追求業務穩健成長，維穩市場龍頭地位。