富邦金連8年入選道瓊世界指數成分股 總分位居全球保險業前3%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 16:46

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富邦金控 (2881-TW) 致力永續的成果再獲國際肯定！最具權威性的國際永續評比「道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices，簡稱 DJSI)」16 日公佈 2024 年指數成分股，富邦金控連續八年入選最高等級「道瓊世界指數 (DJSI World)」成分股，總分位居全球保險業前 3%​，並有 4 個評選項目得分獲得全球保險業之首；同時，亦持續九年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，持續為國際級永續績優生。

由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數，是全球第一個企業永續評比指標，具備超過 20 年的永續評鑑經驗，亦為現今國際最具公信力的企業永續評比權威。2024 年全球共逾 9,400 家企業參與評選，DJSI 也是全球機構投資人列為永續績效投資的重要評估指數。

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富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控堅持永續經營的使命，發揮金融業影響力，攜手台灣產業奔向淨零未來。自 2015 年起全面啟動「永續經營 ESG 願景工程」以來，富邦金控在金融面、非金融面落實永續經營的成果有目共睹，今年再次蟬聯「世界指數」與「新興市場指數」兩個成分股，且於「永續金融」成績大幅成長，顯見富邦金控長期落實企業永續經營的理念與成果備受國際肯定。

富邦金控在企業營運上不斷追求永續競爭力，始終接軌世界級的永續標準，成果反映在今年 DJSI 經濟、環境、社會三個面向，其中資訊揭露透明度、政策影響力、稅務政策、人權議題等 4 個題組更獲得滿分，總得分為全球保險業前 3%(即 PR97)。

金融機構扮演引領資金流向的關鍵角色，於 11 月底甫落幕的 COP29 會議更被稱為金融氣候大會，各國對於氣候融資積極協商，顯見金融對於氣候變遷發展的重要性。富邦金控在「永續金融」和「氣候策略」等兩大面向接軌國際趨勢，相關題組得分均位居全球保險業前 1%，特別是於 2024 年訂定適用於金控及各子公司的議合準則 (Engagement Guideline) 和投票準則 (Voting Guideline) 的規範，期盼發揮金融影響力，帶動往來企業永續轉型。

為領航永續金融，富邦金控在低碳投融資、永續商品與服務、ESG 議合等面向持續深化。不僅具體設定 2030 年 2.91 兆元低碳投融資的中長期目標（截至 2024 年第三季底已達成 2.52 兆元），旗下各子公司也響應低碳策略，結合核心本業推動各項永續商品與服務，包含北富銀擔任北市府新台幣 25 億永續發展債的標售與發行經理行，係為國內首例由政府機關發行的永續債，資金將用於臺北都會區大眾捷運系統建設，有助捷運的持續營運，亦統籌主辦向陽多元聯貸案獲 17 家銀行踴躍響應，超額認購近 200%，創台灣漁電共生聯貸案金額最高紀錄。此外，富邦產業是台灣產險業第一家率先提出「2050 淨零承保」，目標於 2050 年後，不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商，也將透過相關服務或作為，協助企業客戶低碳轉型。