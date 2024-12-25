公股銀最佳！彰銀獲聯徵中心「金安獎」、「金質獎」及「永續融資獎」三獎肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-25 17:11

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財團法人金融聯合徵信中心昨（24) 日舉辦 113 年度「表揚會員機構大會」，彰化銀行 (2801-TW) 執行信用資訊安控表現績優獲得「金安獎」肯定，並同時獲得「金質獎」及「永續融資獎」殊榮，分別由彰銀董事長胡光華、總經理周朝崇及副總經理林玉葉代表領獎。

聯徵中心為獎勵會員機構落實執行信用資訊查詢作業安全控管及積極提升信用資料報送品質，每年舉辦表揚大會，對執行「信用資訊安控」表現績優者頒發「金安獎」、執行「報送信用資料」表現績優者頒發「金質獎」，及對辦理「永續融資業務」表現績優者頒發「永續融資獎」。

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彰化銀行著重資訊安全與客戶體驗，持續優化各項資訊數位系統之應用發展，並強化穩定運行的資訊環境，同時亦建構資安發展藍圖提升資訊系統的可用性、完整性及機密性。為確保客戶資料以最安全及正確的方式保存、使用及維護，持續投入大量人力與資源，積極推動並落實資訊安全管理制度，並通過 ISO 27001(資訊安全管理系統)、BS 10012(個人資訊管理系統)、ISO 22301(營運持續管理系統) 等認證，展現彰化銀行貫徹保護資訊安全的決心及成效。

彰化銀行長期關注永續發展趨勢，將永續理念結合核心業務，在授信案件審查評估基準中納入 ESG 相關指標，並持續開發經濟發展與友善環境並存的綠色融資商品，如永續績效連結授信優惠貸款專案、綠色企業專案貸款及太陽光電設備設置專案貸款等，鼓勵並支持企業導入低碳生產設備，提升環保效能，加速永續轉型及綠色產業發展。