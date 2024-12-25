〈台經院看景氣〉營建業營業氣候連2增 但房市半年內恐見釜底抽薪低量

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-25 11:22

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 11 月營業氣候測驗點調查，營建業為 104.75 點，月增 1.03 點，呈現連 2 增，不過，台經院也提到，中央銀行、金管會或銀行端對房貸審查仍相對嚴格，未來半年房市恐面臨釜底抽薪，並導致成交量處低檔盤旋。

台經院指出，在營造業方面，雖 11 月整體營造工程物價指數仍較 10 月微幅上揚，但隨著政府公共工程計畫持續進行，且年底處趕工期，11 月底整體公共建設計畫經費達成率近 81%，多數政府公共工程進度推展順利，整體營造業景氣以好轉視之。

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展望未來，雖央行短期內對不動產市場管制措施難有鬆綁機會，進而影響房屋建築工程的承攬量，不過，明年我國整體公共建設預算將超越今年的 7,800 億元。

其中，高科技業者持續推進建廠計畫，有利於國內機電工程業者，企業加速建置再生水廠、廢棄物處理中心，並進行商辦綠化改建，使綠色環保工程需求增加。

不動產業方面，11 月六都建物買賣移轉件數月增率為 0.9%，反映龐大的新屋交屋潮，加上部分賣方售屋適度讓利，台經院觀察到，只要物件價格有一定優惠，則成交機會增加，使 11 月交易量未再進一步探底。