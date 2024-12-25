政府效率部出師大捷！美眾院砸1547頁預算 馬斯克用AI縮成116頁

鉅亨網許家華 綜合外電 2024-12-25 11:49

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馬斯克的「政府效率部」首戰漂亮勝利，利用先進 AI 生產力暴打美國腐朽落後公務體制。

近日，美國眾議院議長約翰遜提交了一份長達 1547 頁的 3800 億美元緊急預算案，然而僅給予 17 小時的審查時間。若未能通過，將導致美國政府停擺，倘若通過，裡面的所有內容都將獲得合法撥款，包括爭議款，除非在投票前指出爭議項目並提交新預算。

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為了應對這一挑戰，馬斯克領導的「政府效率部」運用人工智慧 (AI) 技術，迅速將這份冗長的預算案精簡至 116 頁。

根據報導，這份被精簡的預算案中刪除了多項爭議性撥款，包括用於同性戀活動、支付埃及學生大學學費及為青少年提供衣物的項目。

根據 FOX 電視政治評論員傑西沃特斯的爆料，被砍掉的預算包括但不限於：

- 撥款 85 萬美元用於同性戀養老院

- 撥款 1500 萬美元用於支付埃及人的大學學費

- 撥款 40 萬美元用於同性戀活動團體，向小學生傳授跨性別知識

- 撥款 50 萬美元用於 DEl 動物園

- 撥款 40 萬美元用於為青少年提供衣服，幫助他們隱藏性別的團體。

- 立法議員加薪 40%、增加議員健康保險等條款。

馬斯克在眾議院面前提交了這份精簡版預算，要求議員們在投票前指出任何應該保留的項目，否則將面臨政府停擺的後果。

12 月 19 日，這份 AI 精簡的 116 頁預算案被眾議院否決，隨後經過緊急協商，最終修改為 118 頁的第三版本並獲得通過，和初始版相比減少了 1429 頁。

這次事件被認為是美國歷史上首次真正實現了公眾對國家預算的監督。因為過往根本沒有人可以在 17 小時內理解這麼冗長的預算內容，更遑論指出其中不合理之處，因此沒有拒絕的理由，更沒有辦法提交更合理的預算案，若是無理由全面拒絕，那麼政府將停擺，責任就在拒絕方的政黨，因此歷史上最後關頭提交的緊急預算案都會通過，修改程度微乎其微。

然而，專家指出，馬斯克的成功並不意味著未來將持續使用 AI 技術來監督預算，因為傳統政客們可能會利用現有制度進行反制。這一事件引發了對美國政治體系及其透明度的廣泛討論。

畢竟在緊急預算案裡，以冗長且晦澀難懂的文字障蔽公眾審查，以夾雜私慾已是美國政壇由來已久的做法，甚至可以溯源到英國政壇。

這次馬斯克能贏，或許不只是因為 AI 技術，而是因為議員們給馬斯克面子讓了一次，畢竟碰到先進的創新性政治玩法認輸一次那也是政壇規矩，且對議員來說，這次讓步只是因為被打了個猝不及防，反正這種錢每隔一段時間都有機會拿到，歷史規矩也是輪流拿的，有一次拿不到無所謂。

但指望以後都採用 AI 技術來砍掉議員們的小錢包，那就純屬痴心妄想了，這種事可一不可二。

例如，美國軍方就立場堅硬，馬斯克 17 日以 AI 審查眾議院預算文件幾個小時後，美國軍方主張馬斯克可能與其他國家共享敏感數據，緊急宣布馬斯克因涉密安全問題將接受軍方審查，也因為軍方對馬斯克啟動安全風險調查，可直接「依法」拒絕提供給馬斯克高階安全存取權限，意味著馬斯克無法查看軍方的預算案。

12 月 23 日，美國總統拜登簽署了美國軍方提交的 9000 億美元預算國防授權法案，這份法案以保護軍事機密為由，馬斯克連一眼都沒有看到過就被批准通過了。