川普放出一張圖 牛彈琴：全世界倒吸一口涼氣
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-25 09:44
具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周三（25 日）表示，美國準總統川普放出一張圖，全世界倒吸一口涼氣。
一張川普網購的圖。
這張圖，先是他的兒子艾瑞克貼出來。圖右邊，川普在認真看手機；圖左邊，手機上顯示的是一張購物單，菜籃裡有三項貨物。
第一項，加拿大。
第二項，格陵蘭島。
第三項，巴拿馬運河。
標題是：我們回來了。
川普還親自轉發了，也用了同樣的標題：我們回來了。
什麼回來了？
川普要拿下，拿下加拿大，拿下格陵蘭島，拿下巴拿馬運河。
這是認真的嗎？
從目前看，還有點半開玩笑半認真的樣子。比如，川普已經不止一次調侃加拿大總理杜魯道，你是美國第 51 個州州長……
但畢竟涉及領土、主權、尊嚴，這是能開玩笑的嗎？一而再、再而三提及，本身就是一個強烈信號。
川普希望開疆拓土。
美國媒體《CNN》頭條文章的斗大標題，就是：川普考慮領土擴張。
文章說：「對於一個在競選期間主張美國應停止外國干預的人來說，這些想法帶有 19 世紀美國『天定命運論』的現代回響——該學說認為，美國擁有在整個（北美）大陸擴張的神聖權利。」
《紐約時報》也指出，川普的言論和背後隱含的威脅，再次提醒人們，川普對「美國優先」的解讀，似乎更接近於美國前總統老羅斯福的擴張主義或殖民主義，比如在美西戰爭後對菲律賓的控制。
一句話，美洲是美國人的美洲，川普要實現它，甚至還不僅僅侷限在美洲。
對此，「牛彈琴」提出以下三點看法：
第一、川普的談判策略
極限施壓，以前是關稅大棒，現在公開威脅吞併。
川普威脅加拿大成為第 51 個州，就是施壓加拿大讓步，而且是大幅度讓步。
川普威脅收回巴拿馬運河，就是施壓巴拿馬降低美國船隻過路費，繼續給美國各種特權。
至於格陵蘭島，按照一些美國人的說法，也是在向丹麥施壓，要求丹麥不要跟中國走得更近。
第二、川普開疆拓土的野心
這才是最重要的。
真不要低估了川普的野心。開疆拓土，對他來說是一個極大誘惑。
《CNN》就說：「川普似乎正在考慮美國領土擴張，如果他是認真的，這將堪比路易斯安那購地案或從俄羅斯手中奪得阿拉斯加的交易。」
這都是美國的「光榮往事」。
1803 年，美國與法國簽訂《路易斯安那條約》，以每英畝 3 美分的價格，拿下整個路易斯安那。美國兵不血刃，領土一夜之間擴大近 2 倍。
1867 年，美國又用 720 萬美元，從沙俄手中買下面積超過 150 萬平方公里的阿拉斯加，售價相當於每英畝 2 美分。
現在，川普拿下加拿大不用花錢，拿下格陵蘭島花少量錢，拿下巴拿馬運河也不想花錢。
這些土地加起來，比美國還要大，美國也將超過俄羅斯，成為世界領土最大的國家，更別提，巴拿馬運河的戰略重要性。
川普無疑為美國立下不世之功！
你說川普沒有這個想法，打死他都不同意。
第三、全世界都很緊張。
川普 2.0，很多人認為，面臨最大衝擊的國家，可能是中國。
錯了。
中國肯定會面臨衝擊，在這點上，中國不要有任何幻想，必須做好充分準備。但遭受最大衝擊的，一是美國國內，二是美國盟國。
美國國內就不用多說了，大家看吧。
至於美國盟國，很多人就萬萬沒想到，川普還沒上台，開疆拓土的企圖，已經讓美國一眾盟國面面相覷。
必須看到，川普盯上的，主要是盟國資產，加拿大是美國的小兄弟，丹麥是美國的小跟班，巴拿馬和美國的關係也不錯。
那些特別窮特別亂特別麻煩的地方，川普也看不上，波多黎各，他就很頭疼，將墨西哥全部併入美國，他也不會太上心。但將墨西哥最富庶，拉美最重要的部分，併入美國，川普肯定很高興。
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