2024全球股市績效 那指飆漲3成稱雄、台股漲逾28%入列前三強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-25 10:38

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今年全球股市在 AI 題材激勵下繳出亮眼表現，統計今年迄今主要指數排名，以美股的那斯達克指數漲幅逾 3 成拔得頭籌，其次為土耳其及台股，皆大漲約 28%，而美股中的 S&P500 指數與費半指數分別大漲逾 25%、22%，光是前五強就有三強為美股指數。

進一步分析第 6 至 10 名的強勢市場，則有德國、日本、香港、新加坡等擠進排行榜，而美股道瓊指數剛好登上第 10 強，前十名皆有雙位數的漲幅。

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製表：鉅亨網記者陳于晴

PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸表示，過去一個月市場消化川普當選訊息後，市場情緒轉為正向，加上 2025 年企業獲利的強勁增長預期，帶動美股走勢更上一層樓。

美股在 2024 年的強勢市場排名中全數上榜，除了證明美股企業在全球各產業的領導地位，獲利能力也名列前茅，根據統計，美國企業市值與獲利分別占全球前百大企業逾 7 成與逾 4 成以上，更加突顯美國企業掌握全球趨勢。

彭子芸進一步指出，雖然最新公布的美國 12 月消費者信心指數降至 104.7，較 11 月的 112.8 下降 8.1，但從最新褐皮書顯示，美國整體呈現適度成長，企業對未來數月的需求前景仍感到樂觀，加上川普提名的新任財政部長有望和緩川普對中國的許多極端措施，進一步緩解市場對通膨再起的擔憂。

預估 2025 年美國整體企業獲利年增幅仍可望維持雙位數成長，而資訊科技、醫療健護、通訊服務、非核心消費的成長動能在各產業中最為強勁，分別有機會達到 18%、17%、15%、9% 的年增幅。

不過，彭子芸提醒，儘管美股表現持續強勁，但是檢視美股企業自 2000 年以來出現獲利集中度上升的現象，反映在年營收達 15% 以上的企業家數下降，從過往近 200 家降至目前的 79 家，因此未來投資美股，選股策略將成為影響績效的重要關鍵。

彭子芸建議，若想參與美股在 AI 推動之下的成長列車，建議可透過評價分析，專注企業獲利與股票溢價空間的選股邏輯，並聚焦配置於具市場定位優勢、議價能力及強勁營收成長的各產業美國龍頭企業。