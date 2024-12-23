海外ETF受益人周增2.2萬人 美股科技、金融主題ETF最夯

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-23 16:53

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台股上周表現差強人意，累計下跌 510 點，ETF 投資人將焦點轉向連結美股商品，包含大盤型及主題型 ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，海外 ETF 受益人數來到 147 萬人，周增 2.2 萬人，漲幅達 1.5%，今年以來累計增幅達 30%。

海外 ETF 受益人數近期亦有明顯增幅，其中以鎖定美國那斯達克、標普 500 指數為追蹤標的之海外 ETF 較受青睞，以及受惠川普 2.0 相關的政策概念股如金融股 ETF，上周受益人數亦有千人以上增量。

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中國信託投信表示，川普 2.0 擬鬆綁金融管制，加上美國緩降息使高利率延續，有利於金融業維持現有淨利差，預期明年金融業獲利可望維持穩健，以美國大型銀行業為成分股的海外 ETF 亦可納入投組。

此外，隨著中國政府日前召開經濟工作會議，積極釋放寬鬆訊號，並引導企業發放股利，預期陸股中的高股息 ETF 也可望受惠，相關 ETF 今年下半年以來表現亮麗。

中國信託基金經理人陳雯卿說，隨著中國政府持續祭出利好股市與房地產的政策，預期在內外資持續加碼陸股力道增強下，陸股後市仍可樂觀看待，投資人可加碼權值股以及高股息 ETF。