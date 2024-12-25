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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為111元

鉅亨網新聞中心 2024-12-25 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.46元，其中最高估值2.49元，最低估值1.39元，預估目標價為111元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.49(2.49)7.4810.76
最低值1.39(1.39)3.75.07
平均值1.56(1.59)5.58.11
中位數1.46(1.5)5.228.93

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值31,480,00039,732,03047,243,170
最低值30,600,00034,400,00040,981,300
平均值31,194,67036,965,77042,998,520
中位數31,229,50037,048,84041,894,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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