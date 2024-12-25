鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至0.19元，預估目標價為123元
鉅亨網新聞中心 2024-12-25 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.22元下修至0.19元，其中最高估值2.28元，最低估值-0.11元，預估目標價為123元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.28(2.28)
|8.51
|13.05
|最低值
|-0.11(-0.11)
|2.78
|4.79
|平均值
|0.66(0.67)
|5.56
|8.54
|中位數
|0.19(0.22)
|5.69
|7.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|35,031,000
|46,358,000
|56,222,550
|最低值
|32,101,000
|37,452,000
|42,294,000
|平均值
|32,877,840
|40,683,460
|48,226,040
|中位數
|32,401,720
|39,436,820
|47,310,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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