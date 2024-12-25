search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至0.19元，預估目標價為123元

鉅亨網新聞中心 2024-12-25 16:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.22元下修至0.19元，其中最高估值2.28元，最低估值-0.11元，預估目標價為123元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.28(2.28)8.5113.05
最低值-0.11(-0.11)2.784.79
平均值0.66(0.67)5.568.54
中位數0.19(0.22)5.697.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值35,031,00046,358,00056,222,550
最低值32,101,00037,452,00042,294,000
平均值32,877,84040,683,46048,226,040
中位數32,401,72039,436,82047,310,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS930.0516.385.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		42,252,57864,646,83652,228,45738,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
南電1221.67%
美元/台幣32.668-0.01%

延伸閱讀


Empty