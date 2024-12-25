歐盟儲氣量3年來最快急降 寒冷天氣與進口下滑雙重夾擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-25 08:40

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歐盟的天然氣儲氣量正以 3 年來最快的速度下降，寒冷天氣提高了需求，且海運進口量也有所下降。

據倫敦《金融時報》周二（24 日）報導，行業機構 Gas Infrastructure Europe 的數據顯示，從 9 月底到 12 月中旬，歐盟儲氣點的天然氣量已下降約 19%。與之相比，前兩年同期這一比例只有個位數。

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前兩年歐洲高於平均水準的冬季氣溫，確保了庫存在取暖季相對充足，工業界也因價格上漲而抑制了能源需求。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Anne-Sophie Corbeau 表示，今年 9 個西北歐國家的工業用氣需求已從 2023 年的低點反彈，1 月至 11 月年增 6%。

一些國家的天然氣庫存的消耗速度更快，荷蘭降 33%，法國降 28%。

與此同時，歐洲在液化天然氣（LNG）進口方面也面臨亞洲買家更激烈的競爭。

能源報價機構 Argus Media 歐洲天然氣定價部門主管 Natasha Fielding 表示，與過去兩年相比，歐洲今年可能會更加依賴地下儲備，以滿足更強勁的需求，彌補進口量下降。

數據顯示，目前歐盟的庫存水準在 75%，略高於前 10 年的平均水準。但去年 12 月中旬時，儲量水準接近 90%。

歐洲剛經歷了一段寒冷天氣，以及「Dunkelflaute」（無風多雲）——太陽能和風能發電量較低的日子，增加了發電對天然氣的需求。

歐洲天然氣的價格已較 2022 年夏季的峰值大幅下降，但如果歐洲國家冬季使用了太多天然氣，明年補充庫存時可能會變得更加困難，且昂貴。