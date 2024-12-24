【量大強漲股整理】外資休假，內資當家，如何選股?
鉅亨研報 2024-12-24 17:53
加權指數今日開高走低，終場上漲 15.70 點，收在 23120.24 點，成交量下降至 3382.76 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 139.6 億元，投信賣超 18.01 億元，自營商買超 47.04 億元，三大法人合計買超 168.63 億元 ，其中，外資、自營商連買兩日、投信由買轉賣
美股週一交易清淡，四大指數均收漲，七大科技股中，除了 (MSFT-US) 微軟下跌 0.31%，其餘皆上揚，市場分析認為，「聖誕行情反彈」可能將幫助市場以高調結束 2024 年，根據歷史數據，自 1969 年以來，標普 500 指數在每年最後五個交易日與隨後的兩個交易日平均上漲 1.3%，由於 12 月 24 日（平安夜）美股提前收市，主要指數全數收漲，納斯達克指數上漲 0.98%，標普 500 指數上漲 0.73%，道瓊指數上漲 0.16%，費城半導體指數漲幅達 3.10%，其中，(TSM-US) 台積電 ADR 大漲 5%，(AVGO-US)博通和 (NVDA-US) 輝達分別上漲 5% 和 3%；加權指數今日開高後在權值股台積電盤中接近歷史高點，矽晶圓和機器人族群表現強勁，加權指數一度突破 23300 點，不過外資即將進入耶誕長假，投資人追價意願不足，電子類股翻黑，今日開高走低，終場上漲 15.70 點，收在 23120.24 點，成交量下降至 3382.76 億。接近耶誕節，隨著年底作帳行情的倒數階段，內資有望加大火力，並且年底的聖誕節與新年銷售業績預期良好，再加上 1 月的 CES 展、台積電法說會和大廠尾牙行情的推動，台股有機會溫和續漲，挑戰 12 月的高點。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1080 元，晶圓代工龍頭台積電早盤最高觸及 1095 元，距離歷史高點 1100 元僅一步之遙，台積電今年來飆漲 82.1%，星展銀行報告指出，全球半導體產業通常經歷約 30 個月的擴張周期，目前這波周期自 2023 年 9 月開始，預計可能會延續至 2025 年底，這一周期的延續將有助於維持半導體產業的增長動能，並支撐相關技術和產品的需求，特別是在 AI 和高效能運算領域，總體來看，隨著 AI 技術的滲透，尤其是在消費性電子產品中的應用，半導體產業可能會迎來新一輪的成長高峰，並進一步推動市場的發展；(2317-TW) 鴻海，平盤震盪，收在 185.5 元，鴻海科技集團於 24 日宣布，將與 Porotech 合作進軍擴增實境（AR）眼鏡市場，並計畫在台中建立 MicroLED 晶圓製程產線，預計在 2025 年第 4 季開始量產，此舉旨在提供高效能、高亮度、小型化、輕型化的 AR 顯示解決方案，滿足未來全球主流客戶對這些技術的需求。這項合作和產線建設的目標是推動 AR 眼鏡領域的創新，尤其是在顯示技術上的突破，並為日益增長的市場需求提供支持，MicroLED 技術以其卓越的顯示效果和能效，成為未來 AR、虛擬現實（VR）及其他高效能顯示設備的關鍵；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.35%，收在 1405 元，聯發科於 23 日發表了其新一代中階處理器天璣 8400，這款晶片由台積電 4 奈米製程打造，旨在進軍中階和主流市場，相較於前一代的天璣 8300，天璣 8400 在功耗上大幅降低超過 4 成，並搭配當前大電池的主流設計，有望提供出色的續航表現，預計將給市場帶來驚豔的使用體驗。根據供應鏈透露，全大核設計的 SoC（系統單晶片）將愈來愈普及，而聯發科在這一領域已經邁出了重要的一步，天璣 8400 首發將由小米旗下品牌 REDMI Turbo 4 推出，顯示出這款晶片在市場上的廣泛吸引力。
(2314-TW) 台揚上漲 7.34%，收在 38 元，獲得美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）的 NOFO2（Notice of Funding Opportunity）計畫，獲得近 3,500 萬美元、約台幣約 11.44 億元的資金支持，用於推動開放式無線存取網路（Open RAN）的創新發展，市場人士指出，此資金適用於包括研發人員、軟硬體投資費用等，有助於台揚相關產品的研發成本進一步下降。
(NVDA-US）輝達，執行長黃仁勳看好機器人前景，認為【機器人技術】將成為下一波科技浪潮，繼先前在法說會時提及「機器人未來有數兆美元商機」之後，日前再度釋出最新觀點，點名未來僅【汽車】、【無人機】及【人形機器人】，這三種機器人有望實現大規模生產。
11.26 公開點名預告的 (6215-TW) 和椿，再創波段新高!
(6215-TW) 和椿，上漲 6.63%，收在 90.1 元，隨著機器人技術日益成熟，許多企業都開始從中受益，和椿便是其中之一，尤其是在自動化系統與安全裝置系統業務上，該公司未來有望持續受益於這一趨勢。根據券商的報告分析，隨著科技產業的轉型，和椿在自動化及安全裝置領域的營收有望穩定增長，並吸引長期投資者的關注。這表明，和椿不僅在當前的市場環境中站穩腳跟，未來也有可能在相關領域中持續發展，成為長期投資的潛力股。
(5371-TW) 中光電，上漲 6.63%，收在 90.1 元，透過其子公司中光電智能機器人（CiRC），積極進軍機器人與無人機領域，抓住當前市場對這些產品的高度需求，中光電智能機器人公司在機器人領域擁有強大的技術實力，它不僅已投入人工智慧（AI）、高速運算、運動控制、電腦視覺、即時定位等多項核心技術的開發，還具備完整的商用智能機器人軟硬體整合能力，嚴謹的產品開發流程與測試驗證方法，能夠提供多元的智能機器人解決方案，從模組、產品到多平台的整合服務，顯示出其在市場中的競爭力與潛力。
美國拜登政府於 23 日宣布，根據貿易法 301 條款，對中國製造的成熟製程半導體展開調查，此消息推動台股矽晶圓及第三代半導體碳化矽族群的強勢表現，(3707-TW)漢磊、(3016-TW)嘉晶、(6182-TW)合晶，漲停，分別達到 50.4 元、49.5 元、29.15 元；成熟製程晶圓代工廠 (2303-TW) 聯電漲 2.56%，(6770-TW)力積電漲幅達 5.35%，此外，低基期低位階的 ABF(3189-TW)景碩，再創新高，並加班生產高階產品，機器人概念股也延續漲勢，(2365-TW)昆盈，再創新高，(3059-TW)華晶科，盤中漲停至 39.7 元，(2359-TW)所羅門上漲約 0.3%，市場對美中貿易戰的擔憂再度升溫，促使提早拉貨效應蔓延至散裝航運，推動航運股上漲，(2637-TW)慧洋 - KY 上漲 2.67%，(5608-TW)四維航漲 1.19%，(2603-TW)長榮漲 1.75%，個股輪動現象明顯。
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