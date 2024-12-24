【量大強漲股整理】外資休假，內資當家，如何選股?

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權值股方面，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1080 元，晶圓代工龍頭台積電早盤最高觸及 1095 元，距離歷史高點 1100 元僅一步之遙，台積電今年來飆漲 82.1%，星展銀行報告指出，全球半導體產業通常經歷約 30 個月的擴張周期，目前這波周期自 2023 年 9 月開始，預計可能會延續至 2025 年底，這一周期的延續將有助於維持半導體產業的增長動能，並支撐相關技術和產品的需求，特別是在 AI 和高效能運算領域，總體來看，隨著 AI 技術的滲透，尤其是在消費性電子產品中的應用，半導體產業可能會迎來新一輪的成長高峰，並進一步推動市場的發展；(2317-TW) 鴻海，平盤震盪，收在 185.5 元，鴻海科技集團於 24 日宣布，將與 Porotech 合作進軍擴增實境（AR）眼鏡市場，並計畫在台中建立 MicroLED 晶圓製程產線，預計在 2025 年第 4 季開始量產，此舉旨在提供高效能、高亮度、小型化、輕型化的 AR 顯示解決方案，滿足未來全球主流客戶對這些技術的需求。這項合作和產線建設的目標是推動 AR 眼鏡領域的創新，尤其是在顯示技術上的突破，並為日益增長的市場需求提供支持，MicroLED 技術以其卓越的顯示效果和能效，成為未來 AR、虛擬現實（VR）及其他高效能顯示設備的關鍵；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.35%，收在 1405 元，聯發科於 23 日發表了其新一代中階處理器天璣 8400，這款晶片由台積電 4 奈米製程打造，旨在進軍中階和主流市場，相較於前一代的天璣 8300，天璣 8400 在功耗上大幅降低超過 4 成，並搭配當前大電池的主流設計，有望提供出色的續航表現，預計將給市場帶來驚豔的使用體驗。根據供應鏈透露，全大核設計的 SoC（系統單晶片）將愈來愈普及，而聯發科在這一領域已經邁出了重要的一步，天璣 8400 首發將由小米旗下品牌 REDMI Turbo 4 推出，顯示出這款晶片在市場上的廣泛吸引力。