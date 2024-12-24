今年勞動基金可淨賺破兆！規模已達7.6兆 10月底止收益9391億元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-24 19:59
勞動基金運用局今 (24) 日舉行年終記者會，由局長蘇郁卿主持，她表示，勞動基金估計加計 11-12 月收益數可望超過兆元，打破去年收益數的 7193 億元紀錄，但市場震盪幅度相當大，最終能否全年破兆元，還是待實際公布才能確定。
勞動基金今年截至 10 月投資獲利 14.96％，近 5 年多來的收益率 8.75%，長期操作穩健。今年截至 10 月底止，勞動基金規模為 6 兆 8814 億元，評價後收益數為 9391 億元。
勞動基金運用局副局長劉麗茹說，截至目前所有基金規模約 7.6 兆，已知今年 11 月份單月收益為正收益，整年勞動基金收益數可望破兆，也可以期待今年整年績效創新高。其中以新制勞退基金所佔比例最高約 4 兆，其收益率約 58.9%，其實早己超越今年台股大盤收益率。
展望明年，劉麗茹分析，市場仍震盪劇烈，為分散風險後續會持續進行動態調整，明年資產配置規畫將分散布局在國內、外股票及債券市場，此外也將持續布局與傳統股、債具低度相關性的另類資產，期望在承擔合理風險下，進而增加投資機會，以增進基金長期穩健投資收益。
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