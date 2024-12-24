台揚獲美國NOFO2計畫青睞 激勵股價漲逾7% 12/27法說登場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-24 15:44
網通廠台揚 (2314-TW) 近期利多消息頻發，包括鴻準參與私募、獲美國 NOFO2 計畫青睞，激勵今 (24) 日股價在網通族群的頹勢下逆勢大漲，終盤收 38 元，漲 7.3%，成交量 19633 張。台揚將於本週五 (27 日) 召開法說會，釋出未來展望。
台揚上週獲得美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）NOFO2 計畫青睞，將在未來兩年獲得約 3,500 萬美元（約新台幣 11.44 億元）資金支持，用於推動開放式無線存取網路（Open RAN）創新發展。
除了前述 NTIA 資金支持外，台揚董事會已決議發行 2.5 億元私募無擔保普通公司債及 7 億元私募無擔保轉換公司債，兩者皆由鴻準 (2354-TW) 認購，將攜手合作 RU 產品搶進電信市場，此案將在明年 1 月 8 日股東臨時會討論。
11 月初，台揚也拿下國家太空中心 Ka 波段衛星天線「RF Chain 與 Phase Array Antenna 架構與實現開發計劃」標案，有望成為低軌衛星國家隊成員。
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