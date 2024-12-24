台揚獲美國NOFO2計畫青睞 激勵股價漲逾7% 12/27法說登場

網通廠台揚 (2314-TW) 近期利多消息頻發，包括鴻準參與私募、獲美國 NOFO2 計畫青睞，激勵今 (24) 日股價在網通族群的頹勢下逆勢大漲，終盤收 38 元，漲 7.3%，成交量 19633 張。台揚將於本週五 (27 日) 召開法說會，釋出未來展望。