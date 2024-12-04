雲林縣長張麗善率團隊參訪日勝生BOT營運的新北社會住宅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-04 17:10

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日勝生 (2547-TW) 今 (4) 日指出，雲林縣長張麗善於 11 月底率縣府團隊參訪由日勝生興建營運的新北市中和秀峰社會住宅，深入了解全台唯一以 BOT 模式辦理社會住宅的成功案例，為雲林縣府未來所規劃雲林特定區虎尾鎮大學段號基地 (約 2.3 公頃) 促參社宅做經驗交流。

新北市長侯友宜表示，此一青年住宅開發 BOT 案，自 2016 年完成已營運 7 年，出租率都保持在 95% 以上，彰顯公共政策與民間合作的成功實踐，並分享新北市多元興辦社會住宅已達 1.2 萬戶的規劃，與雲林縣共同推動永續宜居城市。

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日勝生集團董事長林榮顯表示，此一 BOT 案興建超過 1,100 戶社宅，中和館連同三重館，開發區域共達 1.5 公頃。

日勝生響應政府居住正義政策，希望照顧在新北市打拼的年輕人，因此以「創新、多元、永續、共生」為核心，結合智慧建築與環境友善科技，規劃多元公共設施，包括公園、公托中心、幼兒園，讓年輕父母能安心工作。同時引進「樂陶居」樂齡宅，設置安全照護定位系統、生活管家與金齡學苑，照顧長輩身心安全健康；並與雙和醫院合作設置醫事 C 據點，創造「青銀共居」的全齡社區環境，因此獲得第 18 屆國家建築金獎「公共建設優質獎」，樂陶居也獲得 2023 國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」，成為社宅營運標竿與公私協作推動城市宜居的典範。

日勝生指出，日勝生集團以「永續綠生活集團」為願景，藉由數位轉型提升產業競爭力，並以指標事業展現綠色影響力。「三芝日初不老莊園」採用智慧綠建築設計，搭配雲端智慧照護，重新定義銀髮樂活養生；旗下寶鼎再生水建設桃園地區再生水系統，目前每日為中油煉油廠與南亞塑膠提供 1.8 萬 CMD 的再生水，依計畫明年將增至每日供應再生水 4 萬 CMD，助力水資源永續。