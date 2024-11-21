日勝生前三季每股虧損0.26元 聚焦水資訊、樂齡住宅及智慧綠建築

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 18:54

‌



日勝生 (2547-TW) 今 (21) 日召開線上法說會，公司表示，營運重點聚焦於水資源再生、樂齡住宅發展、智慧綠建築、與營運事業網推進力，同時，旗下銀光計畫中的三芝日初不老莊園，一期 520 戶和二期 132 戶出售型樂齡住宅，除保留整棟營運中心外都已銷售完畢，分別預計於 2025 年第一季和第四季取得使用執照。

日勝生指出，依循永續綠生活集團願景，子公司寶鼎再生水加速建設桃園再生水 BTO 計畫，第一階段已順利通水，每日供應 1.8 萬 CMD（M³/ 日）再生水，預計 2025 年將擴增至 4 萬 CMD。此外，子公司日鼎水務的地下水回收系統已接管 14.8 萬戶，計劃於 2026 年完成三期擴廠，每日污水處理量達 15 萬 CMD。

‌



透過導入 AI 智慧水務管理和管網生命週期預警系統，搭配厭氧消化系統與廢熱污泥乾燥技術，日勝生有效提升水源穩定性，預期降低第三期系統碳排放量 6%。整體水資源循環系統建設總投資金額超過 145 億元，致力於桃園地區打造完整的水資源回收循環系統。

日勝生旗下銀光計畫中的三芝日初不老莊園，1 期 520 戶和 2 期 132 戶出售型樂齡住宅，除保留整棟營運中心外都已銷售完畢，分別預計於 2025 年第一季和第四季取得使用執照。根據內政部統計，台灣 65 歲以上獨居者已達 57.2 萬宅，兩兩照顧（兩名 65 歲以上）18.4 萬宅，顯示樂齡住宅市場需求日增。

因應政府青銀共居的在地養老政策，日勝生於日勝幸福站推出「樂林森活」樂齡友善住宅，串聯樂陶居 - 板橋樂林會館提供健康量測、社群聯誼會員服務，鄰近亞東醫院及明倫社福慈善基金會委託營運的日照中心進駐社區，結合社區雙鑽石綠建築設計，進一步推動在地化壯世代友善生活。

日勝生指出，「日勝幸福站 A6 西區社區」並於 11 月獲得 2024 年新北市優良公寓大廈評選大型社區特優獎，獲評為「致力於打造融合環保永續、智能科技、樂齡關懷的宜居環境，並在綠建築、社區 E 化、銀髮族照護和防災安全等方面取得了顯著成果。

日勝生指出，子公司泰誠新建故宮行政大樓與圖書館，得標金額 4.9 億元，預計於 2024 年第四季完工，並將取得綠建築與智慧建築認證。泰誠也主導建設「淡金安居」社會住宅計畫，得標金額 33.39 億元，將興建地上 14 層、地下 3 層，預計提供 620 戶社會住宅，其中 5% 設計為無障礙房型。建設期程為 5.5 年，目標取得綠建築、智慧建築及耐震設計標章，預計為新北市增添高標準社會住宅資源。