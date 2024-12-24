統一台中港物流園區捷盟物流中心棟今上樑 擬明年底取得使照

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-24 14:55

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統一 (1216-TW) 集團台中港物流園區的第一期工程 - 捷盟物流中心棟於今 (24) 日早上舉辦上樑祈福典禮。本次上樑典禮由台中港務分公司主管、統一集團主管、協力廠商及當地知名企業代表等參加，共同見證這一重要時刻。統一企業集團指出，已於北、中、南、高等區打造物流園區，總投資金額逾 500 億元。

台中港物流園區爲統一企業百分之百持持股的統流開發公司於 2023 年 2 月向臺灣港務公司承租「臺中港埠服務專業區 (II)」2 萬 8,871 坪土地，租期計 50 年。預計將開發興建一座複合式物流園區，成為集團物流事業版圖在中部的重要一員。

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統一企業集團指出，已於北、中、南、高等區打造多溫層、現代化、智慧化物流園區，通過投資先進的物流設備，提升統一集團物流基礎建設的整體效能，提供高效率、安全可靠的物流服務。「台中港物流園區」經近一年多工程進度推展，第一期捷盟物流中心棟已完成主體建築物鋼構吊裝今天進行上樑儀式。此案為繼台南新市物流園區後，第二座上樑的大型物流園區。台中「統一企業集團 台中港物流園區」總樓地板面積 4.3 萬坪，興建常溫物流中心 (捷盟行銷)、低溫物流中心 (統昶行銷)、EC 物流中心 (大智通文化行銷) 等，並設有物流營運總部大樓、物流車專用加油站 (統一精工) 及統一超商 (2912-TW) 等設施。

物流園區空間設計將符合進駐業者的需求，提供具安全性、獨立性及彈性機能設備，亦設置最大化儲存空間，可使進駐物流業者增加配送量能。並引進 AS/RS 倉儲系統及其他自動化 / 智能科技的運用，以提高物流作業效能。另將透過 AI 影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升管理之效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的。

統一企業集團台中港物流園區由「張曉昱建築師事務所」執行建築設計，建築物設計特點，以「四季、風與海對話」為建築理念，四棟主建築物分別賦予春、夏、秋、冬四季更迭的色彩變化，外牆紀錄台中港風力折線，透過抽象等化處理，融合貨櫃意象形成堆疊效果，設計出具現代感建築體，符合複合性物流中心之功能需求，亦為台中港增添豐富的視覺效果。另外，將於部份物流中心建物屋頂佈建太陽能發電系統，並加入各項綠建築規劃，進行能源轉型與產業轉型，以達低碳永續發展之目標。

統一企業集團台中港物流園區第一期捷盟物流中心棟已順利完成上樑，將於 2025 年底取得使用執照，同步進行空間裝修、自動化物流設備安裝測試、人員訓練等作業。並於 2026 年上半年正式啟用，全區開幕營運後將創造 1,000 個就業機會，服務大台中地區約 1,000 家 7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

統一企業集團台中港物流園區建築示意圖。(圖：統一提供)