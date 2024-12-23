全球第三大車廠將誕生！本田、日產正式展開合併談判 明年8月成立新控股公司

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-23 17:18

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日本車廠本田和日產今 (23) 日表示，雙方已進入正式談判階段，力爭明年 6 月達成最終協議，雙方將成立一家控股公司作為本田和日產的母公司，在東京證交所上市，新公司總裁將由本田選定。

《共同社》報導，本田和日產宣布，合併後的新控股公司將於 2026 年 8 月成立，成為全球第三大汽車集團，與美國和中國的競爭對手在電動車領域展開競爭。

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日本銷量第二大車廠本田和第三大車廠日產表示，打算在明年 6 月完成談判，在雙方經營合併之際，將新成立一家持股公司，把本田跟日產都納入旗下，並在 2026 年 8 月實現經營合併，在經營合併後將依然維持各自品牌。

本田和日產將透過共享零件來分攤巨額開發成本並減少生產支出。

日產合作夥伴三菱汽車則將在明年 1 月底前決定是否加入合併。

三菱汽車執行長加藤隆雄說：「日產與本田之間的競爭是汽車行業未來一個極為重要的因素。我們的商業模式和市場跟日產及本田略有不同。我們正考慮哪些方案可在全球市場中支援業務發展。」

本田和日產將透過共享零件來分攤巨額開發成本，並減少生產支出。

今年 3 月，本田和日產同意啟動一項關於戰略性電動車生產合作夥伴關係的可行性研究，包括相關軟體技術開發，以降低成本並提高競爭力。

隨著電動化重塑全球汽車業，電動車是最關鍵的成長領域之一。本田、日產和其他日本車廠已經落後給美國特斯拉和中國比亞迪等競爭對手。