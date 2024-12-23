【量大強漲股整理】台股收復所有均線後，作帳行情正式啟動?主流股鎖定誰?
鉅亨研報 2024-12-23 17:48
加權指數今日開高走高，終場上漲 594.29 點，收在 23104.54 點，成交量下降至 3530.87 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 392.43 億 元，投信買超 1.41 億元，自營商買超 57.21 億元，三大法人合計買超 451.04 億元 ，其中，外資、自營商由賣轉買、投信連買二日，累積買超金額 5.3 億
美股指數全面反攻，道瓊工業指數、標普 500 指數、納斯達克指數均上漲逾 1%，費城半導體指數上漲 1.5%，(TSM-US) 台積電 ADR 漲幅達 1.3%，美國 11 月核心個人消費支出（PCE）年增率報 2.8%，低於市場預期的 2.9%，顯示通膨壓力有所緩解，提振市場對 2025 年美聯儲可能加快降息步伐的信心，歷史數據顯示，標普 500 指數在 12 月最後五個交易日及次年 1 月前兩個交易日的平均漲幅為 1.3%，耶誕行情增添市場樂觀情緒，受到美股大幅上漲的激勵，台股今日大幅跳空高開，早盤大漲逾 600 點，一舉突破 23100 點大關，展現強勁反彈力道，終場上漲 594.29 點、漲幅 2.64%，收在 23,104.54 點，成交金額為 3530.86 億元；今天不僅大漲，更是寫下今年第五大漲點，助攻加權指數重返二萬三關卡，外資回頭買超，投信則是連二買，目前技術面籌碼面皆有利多方，即將進入耶誕節，本周為財報、經濟數據空窗期，時序步入內資法人及企業作帳行情倒數計時下，個股將有機會輪動表現，選股重於選市。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 4.35%，收在 1080 元，根據台積電公告，今年 4 月該公司加碼 2.4 億美元投資於美國銀行、摩根士丹利、高盛等 10 家國際頂級銀行發行的債券，進一步深化其穩健型資產配置策略，台積電的投資行為體現了企業資金管理的長遠視角，穩健的債券投資策略不僅為公司帶來穩定收益，亦為市場投資者提供了參考方向，在當前貨幣政策寬鬆環境下，銀行業的長期價值逐步顯現，適合投資人將其作為資產配置的一部分，實現穩定收益與風險管理的平衡；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.49%，收在 185.5 元，輝達預計於 2025 年 3 月的 GTC 大會上揭曉全新一代 GB300 AI 伺服器產品線，作為輝達的重要合作夥伴，鴻海與廣達已提前進入 GB300 的研發設計階段，搶先布局次世代 AI 伺服器市場，爭取未來商機；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.44%，收在 1410 元聯發科今日將於下午正式發表全新天璣 8400 系列晶片，該系列預計由小米的 REDMI Turbo 4 首發，並採用台積電的 4 奈米製程技術打造，此舉標誌著聯發科在中高端市場的再度突破，展示了其強大的技術實力與市場影響力。
強勢族群方面，因權值股 (2330-TW) 台積電領軍走強，帶動半導體族群全線上揚，(3661-TW)世芯 - K，(2454-TW)聯發科，(3008-TW)大立光，走高，另外鄉端的 AI 伺服器族群也表現亮眼，(2382-TW)廣達大漲 4.14%，來到 289 元大關，目前站回 5 日、10 日、月線及半年線反壓，市場看好營運持續受惠到 AI 伺服器強勁，營運持續成長，而美系外資給予「買進」的評等，目標價 419 元。(4938-TW)和碩漲 3.54%，(3231-TW)緯創、(2376-TW)技嘉、(2357-TW)華碩、(2356-TW)英業達等漲幅也表現不俗，持續盤面上表現。
機器人族群成為盤面焦點，領先預告的 (6215-TW) 和椿，再創波段新高!
台積電董事長暨總裁魏哲家，先前點名多功能機器人、無人機是台灣未來重要領域外，還意外爆料日前還曾和疑為馬斯克的「全世界最有錢傢伙」聊天，對方透露多功能機器人才是未來要努力的方向，而不是汽車。
雙強掛保證，牽動多功能機器人概念股；
2024.11.26 佳螢領先預告的強勢族群集中在先前分享的股票上面!
(2365-TW) 昆盈，今日再度燈漲停，昆盈旗下品牌「Genius」專注於電腦、行動與遊戲周邊產品，並積極布局 AI 技術與產品，包括 AI Copilot 系列，受惠於 AI 熱潮，該股備受主力資金青睞，11 月營收月增 8.88%，年增 2.75%，前 11 月累計營收較去年同期大增 26.66%，表現亮眼。
無人機概念股，(5371-TW) 中光電同樣表現搶眼，再創波段新高! 子公司中光電智能機器人（CiRC）跨足機器人與無人機領域，推動股價再創波段新高，展望短期題材，美國消費性電子展（CES）熱度攀升，機器人與網通相關股成為投資焦點，配合本土法人年底作帳效應，助推台股延續強勢格局，(3189-TW) 景碩第三季淨利達 1.85 億元，季增 1.09 倍，成功轉虧為盈，股價強勢漲停，為投資人注入信心，台股在多重利好因素推動下，類股持續輪動，市場資金關注高成長性與熱點題材，投資人可靈活配置短線與長線資金，把握年底作帳行情與反彈契機，選股策略上，聚焦 AI 伺服器、機器人與半導體等前景看好的領域，有望在後續行情中持續獲利。
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【上市量大上漲股】
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(6205-TW) 詮欣
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