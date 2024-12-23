【量大強漲股整理】台股收復所有均線後，作帳行情正式啟動?主流股鎖定誰?

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權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 4.35%，收在 1080 元，根據台積電公告，今年 4 月該公司加碼 2.4 億美元投資於美國銀行、摩根士丹利、高盛等 10 家國際頂級銀行發行的債券，進一步深化其穩健型資產配置策略，台積電的投資行為體現了企業資金管理的長遠視角，穩健的債券投資策略不僅為公司帶來穩定收益，亦為市場投資者提供了參考方向，在當前貨幣政策寬鬆環境下，銀行業的長期價值逐步顯現，適合投資人將其作為資產配置的一部分，實現穩定收益與風險管理的平衡；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.49%，收在 185.5 元，輝達預計於 2025 年 3 月的 GTC 大會上揭曉全新一代 GB300 AI 伺服器產品線，作為輝達的重要合作夥伴，鴻海與廣達已提前進入 GB300 的研發設計階段，搶先布局次世代 AI 伺服器市場，爭取未來商機；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.44%，收在 1410 元聯發科今日將於下午正式發表全新天璣 8400 系列晶片，該系列預計由小米的 REDMI Turbo 4 首發，並採用台積電的 4 奈米製程技術打造，此舉標誌著聯發科在中高端市場的再度突破，展示了其強大的技術實力與市場影響力。