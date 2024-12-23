台灣大永續論壇登場 蔡明忠：碳復育、支持潔淨能源技術 加速ESG行動

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-23 20:28

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人類活動所產生的溫室氣體，正以前所未有的速度改變著地球的氣候系統。為加速全球 ESG 永續行動，台灣大 (3045-TW) 攜手經濟日報今 (23) 日共同舉辦第六屆「台灣大永續論壇」，以「原生．多樣．創新．共融—用科技守護美好」為主題，聚焦全球迫切的氣候危機、減碳解方，攜手產官學界專家，提出以科技驅動永續發展的新藍海。

本屆論壇由台灣大董事長蔡明忠親臨開場致詞，台灣大總經理林之晨發表專題演講，邀請環境部次長施文真、經濟日報社長劉永平到場大力支持永續行動，並由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣大永續品牌公關副總劉麗惠、國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助、Greentown Labs 資深副總裁 Aisling Carlson 等重量級嘉賓，探討「創新、科技驅動淨零，催生永續減碳新解方」，為論壇增添國際與在地的多元觀點，吸引逾 250 位產業代表、學界專家及社會各界人士共襄盛舉。

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台灣大董事長蔡明忠：藍碳復育、支持潔淨能源技術 加速 ESG 行動

蔡明忠指出，全球正面臨前所未有的氣候挑戰，聯合國政府間氣候變遷專門委員會 (IPCC) 報告指出，若不採取更積極的減碳行動，全球升溫將於 2035 年突破 1.5°C 的臨界點，屆時極端氣候席捲全球，生物多樣性流失與自然災害的雙重威脅將威脅人類生存。

蔡明忠說，時間不站在我們這一邊，人類當前的努力將決定地球是邁向崩壞還是走向美好，企業必須積極應對，攜手推動永續行動。台灣大深知環境永續的重要性，科技是解決氣候問題的關鍵，積極運用科技力量，開發創新解決方案，除了透過物聯網技術監測環境變化、利用大數據分析優化能源使用，更率先支持中研院潔淨能源開發研究後，再次攜手政府與學術研究單位，共同推動以自然為本的解決方案—「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」。

透過大自然中最有效的碳捕捉器之一的藍碳，吸收大氣中的二氧化碳，希望有效減緩氣候變遷，同步實現土地活化、國土保育，邁向 2050 年生物多樣性「淨正向衝擊」等目標，將研究成果轉化為實際行動，期盼地球淨零早日實現。

台灣大總經理林之晨：善用科技 推動藍碳復育與永續未來

總經理林之晨指出，全球極端氣候變遷與地球超載問題日益加劇，台灣大優先投入藍碳復育，成為台灣自然碳匯發展的核心關鍵。(圖：台灣大提供)

總經理林之晨也表示，全球極端氣候變遷與地球超載問題日益加劇，在最極端的狀況下，預估到 2060 年台灣冬季將已消失。

根據全球電子永續發展倡議組織 (GeSI) 的研究，資訊通信技術 (ICT) 在減碳方面具有顯著的槓桿效應。預計到 2030 年，ICT 技術將有助於全球減少 121 億噸 CO2 排放使排放量維持在 2015 年的水平，並有效實現經濟成長與排放增長的脫鉤。

台灣大以實際行動引領再生能源布局，IDC 雲端機房提前 6 年於 2024 年達成 RE100 目標；在超過 3,000 座基地台導入太陽光電及陸域風電等綠能；攜手中研院產研合作，開發「去碳燃氫」、「地熱能」以及「海洋能」等淨零科技。

同時，從五大面向推動節能減碳，包括優化電信設備並採用 AI 及大數據智慧節能技術、建置東亞最綠 IDC 雲端機房、推動門市數位化綠色營運、推出二手手機認證以促進循環經濟，以及深化再生能源布局等，在電信產業中達成多項節能減碳里程碑。

林之晨指出，以 SBTi 科學減碳路徑來看，要達成 2050 年 Net Zero 淨零排放，最後約 10% 減碳途徑需透過補償機制 (BBCM) 進行。台灣大深入研究自然碳匯後，決定優先投入藍碳復育，作為達成淨零目標的方式之一。

相較於綠碳，藍碳具備更強的固碳能力和存碳穩定，且不易受外界擾動。從吸碳量來看，藍碳的固碳能力是綠碳的 4 倍；且藍碳生態系統如紅樹林和海草床，由於土壤含水量高，不容易被分解，碳儲存能力比綠碳更強。不僅如此，藍碳還能提供水質淨化、生物多樣性、防止海岸侵蝕、抵禦風暴和減緩海平面上升等多重環境效益。

因此，台灣大決定優先投入藍碳復育，減碳之餘更能活化閒置國有土地，改善地層下陷問題。透過「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」這項全球首創的紅樹林複合式養殖負碳技術的研究，推進藍碳方法學的實證，成為台灣自然碳匯發展的核心關鍵，並將台灣成功經驗複製，推廣至紅樹林資源豐厚的東南亞國家，共同應對氣候變遷。

論壇亮點：產官學攜手 共創永續未來

環境部次長施文真出席本次論壇，指出目前環境部的重點政策均呼籲 COP29 的建議，包括提出更具有企圖心的第三期 (2026-2030 年) 溫室氣體階段管制目標，並於今年完成碳費相關的法制工作，包括公告碳費費率，鼓勵約 280 家企業提交自主減量計畫以使用優惠費率，台灣將正式於 2025 年邁入碳定價元年，碳費制度成為實現更高減量目標的重要政策工具。

此外，各級政府均設立「永續長」職位，透過「永續長聯盟」，積極推動公務機關內部碳盤查、擴大綠色採購、公務車電動化及建築能效提升等，由公部門以身作則達成淨零碳排。

施文真進一步表示，國發會已通過環境部所申請的「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，期望動員更多私募資金推動台灣的綠色成長，環境部也與金管會合作，吸引保險業資金投入綠色發展項目，為企業提供更多資源支持。

在碳市場方面，針對國際碳市場參與，環境部已與外交部成立碳權小組，研究友邦執行巴黎協定第六條架構下之減碳計畫的可行性。

最後，對於歐盟的碳邊境調整機制 (CBAM)，環境部於今年 9 月與歐盟官員確認台灣碳費可抵扣 CBAM，但具體計算方式仍待歐盟內部的法規完成後方有最終定案。明年，環境部將派員常駐歐盟，以便了解各項歐盟規範的最新進展，確保台灣在國際碳市場中的競爭力及參與度。

經濟日報劉永平社長也指出，氣候變遷是「人人有感」，而生物多樣性一點一滴的流逝，卻是「一場更安靜的危機」。台灣扮演全球科技產業的先鋒，在淨零永續更需要善盡地球公民的責任。

總統賴清德就任滿月便成立了「國家氣候變遷對策委員會」，除跨部會首長，也邀請產業代表加入，要擬定台灣氣候和能源治理的戰略思維，除跨領域，跨高科技產業，更要兼顧 AI 與國際綠色金融的新時代產業需求。

而企業的參與對永續更顯重要，台灣大以數位核心賦能，秉持「兼善天下」的精神，多年來關注地球永續有目共睹，以科技力，落實在生物多樣性、創新能源發展、建構綠色共享交通生態圈，推動綠色移動革命，很榮幸與台灣大哥大一起舉辦永續論壇，讓更多人更關注永續發展。

善用科技力守護美好未來

在今日「台灣大哥大永續論壇」中，邀請到不同領域的佼佼者齊聚一堂，從國際視角討論減碳新方案，包含擁有超過 20 年藍碳研究經驗的國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助，深入剖析藍碳在減緩氣候變遷與實現淨零目標的巨大潛力。

同時，也邀請到 Greentown Labs 資深副總裁 Aisling Carlson，分享北美最大的氣候科技創新孵育平台如何以新創力量重塑永續未來。

國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助表示，聯合國氣候大會目標期望在 2030 年前投注 40 億美元，復育和保護全球 1500 萬公頃的紅樹林，遏止紅樹林的毀林行為，台灣若要與國際接軌，勢必要進行藍碳保育。

「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」為全球首創，結合紅樹林復育、複合式養殖以及奈米科技，將魚塭內的養殖廢水轉化為促進紅樹林生長的養分，大幅提升紅樹林的碳吸存能力，碳移除能力提升至少 4 倍，預期每年每公頃可吸收高達 77 公噸二氧化碳，更有機會在 2030 年幫助台灣達到增加 35 萬噸的碳匯目標，同時有效淨化廢棄魚塭的水質、固灘護堤，並豐富當地生物多樣性，為沿海生態系帶來重生。

Greentown Labs 是北美最大的氣候科技初創企業孵化器，致力於扶植氣候科技新創企業的發展。Greentown Labs 資深副總裁 Aisling Carlson 表示，Greentown Labs 致力於推動氣候解決方案，透過新創與企業合作解決氣候危機，進一步達到減碳目標。

相信新創科技將能成這場氣候戰役中的強大力量，透過匯聚來自世界各地的人才，朝向永續未來努力，當新創企業獲得來自企業、政府的支持時，將能更有效地推進氣候科技進展，加快達成永續目標。

Aisling Carlson 也進一步分享氣候解方案例，Google 與新創公司 Fervo Energy 的合作，透過整合地熱能持續為數據中心供電。藉由結合現有的鑽探專業技術與創新方法，Fervo Energy 能夠利用穩定的地熱能，無需燃燒化石燃料或釋放碳排放即可發電，穩定供應潔淨能源，這不僅展現了地熱能的巨大潛力，也證明了技術創新在推動能源轉型與氣候目標中發揮關鍵作用。

不僅如此，今日的壓軸更由行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長擔任「前瞻講座」的主持人，和環境部氣候變遷署徐旭誠副署長、林幸助教授、Aisling Carlson、台灣大劉麗惠副總經理一起討論永續減碳的新解方。

台灣大永續品牌公關副總劉麗惠在討論中分享，自然碳匯有豐富的碳吸存潛力，然而目前在台灣，藍碳方法學尚未獲得官方的最後核定，這也是台灣大積極展開「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」的主要目的之一。