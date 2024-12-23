〈南電法說〉三大產品線新品齊發 明年營收估雙位數成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-23 15:37

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IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (23) 日召開法說會，副總暨發言人呂連瑞表示，今年第四季開始，包括 ABF 載板、BT 載板還有一般電路板都有新品推出，並預計在明年陸續發酵，以 12 月來看，加班人數已開始變多了，且若外在環境沒有太大變化，明年第一季訂單有機會優於今年第四季，看好明年營收呈現雙位數增長。

以 ABF 載板來看，呂連瑞說，過去積層陶瓷電容 (MLCC) 嵌在載板上面，但公司透過雷射將矽電容埋在載板裡，電容率可提升 3 倍，讓電晶體在運算過程中有穩定的電壓，同時因具備更短的距離、更低的能耗，預期內埋式載板將是未來資料中心晶片的趨勢。

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呂連瑞看好，AI 伺服器產品包括資料中心用高階晶片與 CPO 等，未來都將採用內埋式載板，預期需求會不斷增加，明年開始會有明顯貢獻。

南電也研發玻璃基板，呂連瑞指出，以目前 CoWoS 有機載板的尺寸為 75X75 毫米，其中有 70% 是植晶區，但隨著板子越大、有機載板也面臨不平整的挑戰，訊號容易損失，因此在資料中心、量子電腦與矽光子推進下，會需要更大的尺寸，玻璃基板也成為下世代技術趨勢。

不過，呂連瑞坦言，玻璃基板加工非常困難，一是易碎、二是要非常平整的電鍍，因此也面臨量產問題，但公司目前已投入研發，也都有產品雛型，只要客戶願意付錢採用，公司都可配合因應。

BT 載板方面，南電也開發無核心基板，當中沒有有機層，目前主要應用是穿戴式眼鏡，已經交給客戶試產中；另外，南電也開發大電流載板，透過鍍更厚的銅，銅厚度從 18um 提升至 45um，可提升傳導係數，強化散熱效果，有助充電樁發展。