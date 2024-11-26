研調：Q3中東非洲手機市場年減11%，realme異軍突起擠入前五
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-26 17:20
研調機構 Counterpoint 最新研究指出，2024 年第三季中東與非洲（MEA）智慧型手機市場出貨量年減 11%、季減 5%，主因前季庫存積壓及經濟不確定性影響，而 realme 表現亮眼，年增一倍首次擠入前五大品牌。
品牌排名方面，三星以 23% 市占率穩居市場龍頭，但面臨中國品牌競爭，活躍機型數從 102 款縮減至 95 款；傳音集團市占率從 34% 降至 30%，創七季最大降幅；小米銷量與去年同期持平，但季度表現下滑，Apple 則在 iPhone 16 系列推出後年增 12%。
Counterpoint 研究顯示，MEA 市場手機平均售價年增 10%，主要受 400 美元以上機型需求增長推動。5G 手機出貨量年增 18%，占比達 22%，三星以 37% 市占率領先
Counterpoint 資深分析師 Wang 表示，市場受品牌延後促銷及新機上市影響，但隨節慶季到來，可望迎來表現改善。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 研調：中國Q3智慧手機市場銷量年增2% vivo奪冠、Apple居第6
- 研調：2028年生成式AI智慧手機較今年成長3倍 出貨估逾7.3億支
- 研調： 2024手機面板出貨年增6.7% 明年恐微跌1.7% 陸廠拚市占70%
- 研調：2024年高階手機銷量上看3億台 陸廠在地化加速布局海外市場
上一篇
下一篇