研調：Q3中東非洲手機市場年減11%，realme異軍突起擠入前五

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-26 17:20

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研調機構 Counterpoint 最新研究指出，2024 年第三季中東與非洲（MEA）智慧型手機市場出貨量年減 11%、季減 5%，主因前季庫存積壓及經濟不確定性影響，而 realme 表現亮眼，年增一倍首次擠入前五大品牌。

品牌排名方面，三星以 23% 市占率穩居市場龍頭，但面臨中國品牌競爭，活躍機型數從 102 款縮減至 95 款；傳音集團市占率從 34% 降至 30%，創七季最大降幅；小米銷量與去年同期持平，但季度表現下滑，Apple 則在 iPhone 16 系列推出後年增 12%。

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Counterpoint 研究顯示，MEA 市場手機平均售價年增 10%，主要受 400 美元以上機型需求增長推動。5G 手機出貨量年增 18%，占比達 22%，三星以 37% 市占率領先