〈工業生產指數〉連9紅！11月工業生產指數年增10.73%電子零組件創單月新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-23 17:40

‌



經濟部統計處今 (23) 日公布，113 年 11 月工業生產指數 102.35，年增 10.29%，其中製造業年增 10.73%，雙雙創下「連 9 紅」的喜訊。資訊電子產業方面，因電子零組件業生產指數創歷年單月新高，製造業者樂觀預期，12 月生產指數可望較 11 月增加。

經濟部統計處資料顯示， 113 年 11 月工業生產指數 102.35，月增 1.78%，其中製造業增加 2.19%；經季節調整後，工業生產增加 2.92%，製造業增加 2.57%。

‌



統計處說明，11 月製造業生產指數 102.69，年增 10.73%，主因人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料處理等應用需求增加，帶動資訊電子產業生產動能續增所致。

單看 11 月與上年同月比較，工業生產年增 10.29%，其中製造業增加 10.73%，礦業及土石採取業減少 7.82%，電力及燃氣供應業減少 0.54%，用水供應業增加 1.24%。

累計 1 至 11 月與上年同期比較，工業生產增加 10.64%，其中製造業增加 11.07%。

資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增 19.07%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動 12 吋晶圓代工增產，年增 23.80%；電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用及雲端資料處理需求成長，帶動伺服器等產品增產，致生產指數創歷年同月新高，年增 7.98%。

傳統產業方面，受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，加以上年同月比較基數較低，致機械設備業年增 7.96%、基本金屬業年增 1.72%。