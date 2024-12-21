〈野村台股展望〉金蛇年再看AI「變現」！科技股領軍多頭格局 估下半年表現贏上半年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-21 11:10

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台股持續多頭格局不變，預期 2025 下半年表現將優於上半年，在台積電技術領先、台灣供應鏈享有 AI 紅利下，指數有望再創歷史新高。野村投信表示，台灣 AI 供應鏈受惠力度更強勁，占有業界領先級的地位，台股今明兩年企業獲利預計呈現雙位數成長，預期 2025 年台股企業獲利年增率將達到 12%~15%，電子股企業獲利年增率預估高達 24%，台股後市行情可期。

企業在營運面及獲利面雙雙表現亮眼的前提下，將有利股價後市表現，2025 年台股將續強。投資人可樂觀看待投資聚焦 AI 相關供應鏈等科技股投資標的，投資人不妨積極布局台股主動式基金，較能掌握台股上漲契機及 AI 成長行情，產業方面，可留意 AI 相關及其零組件、散熱、半導體、網通族群、航空、重電、綠能、及美國消費相關等受惠類股。

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野村高科技基金經理人謝文雄表示，台灣總經走向跟美國差不多，成長略為降速但保持溫和擴張態勢，在 AI 高成長的背景下，不僅今年台股出口受惠 AI 相關產品出貨，使台股企業獲利有望創下歷史新高。從主計處最新的估計來看，2025 全年 GDP 年增率仍有 3.26%，領先指標也保持高位，資通訊相關主力出口產品預料仍將受惠全球 AI 資本支出成長，持續扮演強力的台灣景氣根基。台股加權指數及電子科技類股每月均線緩步攀升，偏多格局不變。

在企業獲利方面，目前市場預估 2025 年台股 EPS 成長率將達 20% 以上，表現亦相當不錯。在過去一年裡，AI 已被印證是一個強大到足以推動市場的投資主題，這波 AI 熱潮不是泡沫，2025 年 AI 將成變現主流。 高盛指出 AI 產業的四個重要階段，包含：第一階段「輝達製造」；第二階段「基礎設施」重點關注圍繞 AI 建構和維護基礎設施的公司，包括其他晶片製造商和雲端供應商；第三階段「變現」：這些雲端供應商求客戶採用 AI 工具來增加收入，在第四階段「生產力」：客戶開始看到 AI 應用提高了生產力。科技巨頭已開始為企業帶來回報，改變從後台到前台的整體運營模式，企業的重心將從單純追求研發轉向營收增長，提高利潤率，也為企業帶來顯著的經濟效益。

2025 年 AI 變現商業模式

資料來源：野村投信 2024/12

隨著生成式 AI 需求爆發，資料中心的核心硬體設備 AI Server，讓台灣電子代工業成為 AI 中心。研調機構 TrendForce 指出，若估算 AI 伺服器產值，AI 伺服器 2024 年的產值將達逾 1,870 億美元（約新台幣 6 兆元），年成長率高達 69%，2025 年 AI 伺服器出貨成長將逾 28%，受惠 CSP 及品牌客群對建置 AI 基礎設施需求，估計 2024 年全球 AI 伺服器（含搭載 GPU、FPGA、ASIC 等）出貨成長可達 42%。2025 年在 CSP 及主權雲等高需求下，AI 伺服器出貨年增率可望超過 28%，占整體伺服器比例達 15%。台灣伺服器代工廠憑藉其技術優勢，已經在全球 AI 伺服器市場中取得了關鍵地位，隨著生成式 AI 和大型語言模型的需求不斷上升，台廠在 L6 至 L12 各階段的製造能力，將持續推動其在國際市場的影響力。

台灣半導體協會資料顯示，台灣半導體產業今年第三季產值達台幣 1.38 兆元 (+9%QoQ, 24% YoY)，IC 產值年增 13.1%，僅次於晶圓代工之年增 34.7%。預期 2025IC 設計產業將以規格升級驅動格回升。2025 年 AI 演算法將升級，大語言模型 LLM 升級後，運算能力增強，對硬體的規格要求也更高，帶動半導體、伺服器、散熱及交換器等新產品需求，雖然台積電 CoWoS 產能持續擴張，但面對強勁市場需求，AI 晶片預估仍將供不應求。

整體而言，謝文雄表示，明年第一季 GB 伺服器看起來應該能如期出貨，短線大盤震盪無須擔心，2025 年第一季大盤有機會再一次挑戰歷史高點，2025 年仍是全球景氣逐步回升的一年，尤其是在美國降稅之後，可以觀察是否刺激新的消費需求出現並帶動 AI 新品成長，AI 還是整體產業成長的領頭羊。傳產部份，原先在營收獲利基期低且消費動能有回溫趨勢下，各產業已經開始有復甦的跡象，但近期川普關稅疑慮又讓許多廠商對明年訂單採購呈現觀望態度，可預期接下來面臨的挑戰還是不小，投資上還是建議多元佈局方向性明確的產業。

展望 2025 年，謝文雄表示，從野村投信研究股票池的企業名單分析，預估 2025 年台股獲利大約可成長 12%，雖不如今年 40% 來的高，但仍是雙位數以上還不錯的成長，其中電子業預估成長 25%。整體而言企業獲利持續成長、科技電子更具成長動力，2025 年台灣經濟基本面展望仍佳。