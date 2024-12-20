無懼超高齡！健保雲端2.0+AI大數據 智慧比對4804組藥品交互作用 精準安全用藥

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-20 14:22

‌



中央健康保險署運用數位科技結合健康大數據，加速智慧醫療，今 (20) 日舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，衛福部長邱泰源蒞臨及國內 13 家標竿醫療院所分享「健保雲端系統 2.0」運用在門診、住院、在宅急症照護、居家醫療及遠距醫療等不同場域，發展以病人為中心的全方位照護模式，該系統可針對禁止或避免併用的藥品交互作用提供主動比對，並增加複方藥品交互作用主動提示功能，比對組合達 4,804 組，協助醫師快速比對以決定安全用藥。

健保署自 102 年起建置「健保醫療資訊雲端查詢系統 (NHI MediCloud System)」(下稱健保雲端系統)，迄今使用率醫院達 100%、診所 98%，每日平均達 123 萬查詢次數，而醫事人員運用健保雲端系統查詢病人用藥情形也近 9 成。今 (113) 年健保署持續優化雲端系統，改版為「健保雲端系統 2.0」，重點如下：

‌



一、增加查詢資料項目：在系統網頁增加「特材紀錄頁籤」，提供人工電子耳、心臟血管支架、人工關節等重要植入物查詢，避免病人於接受 MRI 等各項檢查或處置時，可能損壞植入體。

二、提供多元查詢管道：包括網頁查詢、資料批次下載供院所整合於 HIS 系統運用，以及即時提示 API 等多元查詢方式，滿足臨床照護所需。

三、擴增病人安全主動提示功能：醫療院所上傳病人過敏紀錄，匯入健保雲端系統主動提供給醫師開立處方時參考，避免發生嚴重不良反應; 針對禁止或避免併用的藥品交互作用提供主動比對功能，並增加複方藥品交互作用主動提示功能，藥品交互作用比對組合達 4,804 組，協助醫師快速比對，提升病人用藥安全。此外，針對 C 型肝炎病毒抗體或 RNA 檢驗陽性，且未接受進一步檢查或治療者，主動提醒醫師安排檢查確認、儘早治療。

四、回應臨床醫療團隊使用需求：優化使用者功能介面，並擴大提供第一線護理師、物理治療師、呼吸治療師等各類醫事人員直接登錄使用，滿足團隊合作照護需求。

五、強化個人資料保護：院所下載雲端資料必須取得病人同意書，健保署每年定期進行實地資安查核，以確保個人資料安全。

邱泰源於大會致詞時表示，臺灣將邁入超高齡社會，推動全人健康照護模式，將醫療照護送進各角落，都需要透過數位科技結合健康大數據，運用健保雲端系統可協助推動以病人為中心的社區醫療團隊共同參與，成為最堅強的台灣健康 TEAM。