不AI就BI？逾7成全球投資人認為企業應大規模部署AI 最擔心地緣政治和網路風險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-22 09:10

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PwC 發布《2024 全球投資人調查報告》（Global Investor Survey 2024），調查發現，企業正面臨如何將人工智慧的投資轉化為實質營收與獲利的壓力。超過七成的投資人表示，企業應該大規模部署人工智慧解決方案，且應同時增加在 AI 及人才方面的投資。投資人最擔心的風險為地緣政治衝突（36%）和網路風險（36%）。

投資人最擔憂地緣政治衝突與網路風險

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本調查發現，投資人對全球經濟普遍抱持謹慎樂觀的態度，半數（51%）預期未來 12 個月經濟會呈現成長態勢，對於總體經濟以及通膨存有憂慮的比例，也自 2022 年高點持續滑落，前者從 2022 年的 62% 降至 2024 年的 34%，後者從 67% 降至 31%。當前，投資人最擔心的風險為地緣政治衝突（36%）和網路風險（36%），這樣的趨勢基本上和過去兩年的調查結果沒有太大差異，但比例較 2023 年稍微提升。

近九成（86%）的投資人相當看重企業危機管理的能力，並將其列為投資決策的關鍵考量。此外，穩定的供應鏈仍是投資人的優先考量，68% 投資人認為企業應增加投資來降低供應鏈風險；60% 投資人表示，「從供應鏈去風險化的角度重新思考商業模式」對企業來說「很重要」或「極為重要」。

投資人認為企業對員工與 AI 的投資應並進

本調查顯示，三分之二的投資人相信，在未來一年內，生成式 AI 將使他們投資的公司之生產力提高至少 5%，且企業營收及獲利也會有相同幅度的成長。儘管有超過 60% 的投資人預期，企業在未來一年內可透過 AI 提高生產力、營收以及獲利；但仍有部分受訪者認為 AI 還在早期發展階段，因此目前 AI 在簡單、定義明確的自動化流程執行上效率較高。

值得注意的是，多數投資人並不認為要在 AI 與員工之間做出取捨，有 70% 以上的投資人希望企業在 AI 與員工這兩個項目都能持續投資；僅三分之一的投資人認為 AI 會導致企業員工數減少 5% 以上。

66% 投資人認為生成式 AI 可提升生產力，而投資人期待企業增進員工技能的比例更高，為 74%。可見投資人更期待企業能主動因應生成式 AI 所帶來的進化，投資於提升員工技能，方能有效提升生產力。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，AI 技能短缺和 AI 技術顛覆，將影響企業未來的獲利能力。投資 AI 不僅能協助企業達到永續經營，也會創造營業利潤的潛在成長。至於企業如何跨出第一步，首先，企業必須找出痛點、釐清目標，接著才能設計 AI 基礎架構，建置「2nd Brain」（第二大腦），並建置智識庫，客製訓練專屬 AI 模型，最後，最重要的就是進行員工的 AI 使用技能培訓（Upskilling），透過推廣教育訓練，讓員工學會如何下指令，才能發揮 AI 的最大效用。

投資人亦重視財報以外的資訊

超過四分之三的投資人（76%）表示，企業揭露的永續資訊若經過確信，更能獲得他們的信任。亦有相當比例的投資人（73%）認為，企業永續資訊應具有與財報查核相當的確信水準，例如合理確信。

在 AI 對於投資人的幫助方面，有三分之一受訪者表示，AI 大幅提升他們分析企業訊息的能力，另有三分之一的投資人表示有中等程度的幫助。

調查也發現，在某些情況下，比起量化數據，投資人更依賴質性資料來協助他們做投資決策。例如，在評估管理職能時，僅 44% 的投資人表示他們有充足的量化資訊，能有效幫助他們做出投資決策；但有 66% 的投資人表示有充足的質性資訊。在創新方面，57% 的投資人指出他們擁有足夠的質性資訊來引導他們做出投資決策。

企業重塑 勢在必行

超過 70% 的投資人認為，科技變革是驅使企業改變其創造、傳遞及獲取價值之方式的最關鍵因素。將近三分之二的投資人認為，企業因應政府法規、客戶偏好變化以及供應鏈不穩定性做出創新「很重要」或「極為重要」；另有一半的投資人指出，應對競爭對手的行動、地緣政治及人口結構變化同樣重要。