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台達電斥14.4億元 在荷蘭霍夫多普興建EMEA總部

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-04 22:53

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台達電斥14.4億元 在荷蘭霍夫多普興建EMEA總部。(鉅亨網資料照)

台達電 (2308-TW) 今 (4) 日代子公司 Delta International Holding (DIH)公告，在荷蘭霍夫多普興建 EMEA(歐非中東及非洲地區)總部辦公大樓，總投資金額 4226 萬歐元(約新台幣 14.4 億元)。

台達電表示，DIH 以 649 萬歐元 (約新台幣 2.2 億元) 取得座落於荷蘭霍夫多普之土地，以興建 EMEA 總部辦公大樓，暫估工程總價款則約 3577 萬歐元 (約新台幣 12.2 億元)。


台達電近期積極擴大歐洲佈局，昨日甫代子公司 Delta Electronics (Slovakia) 公告，擬以不超過 1600 萬歐元 (約新台幣 5.44 億元)，取得坐落於斯洛伐克特倫欽區內姆紹瓦市鎮地號 KN-C 3295-3300 部分土地，面積 12.3 萬平方公尺。

據了解，台達電在 7 月 26 日時公告擬取得的是地號 KN-E 775-784, 2028-2031 部分土地，但因近期市場釋出的土地交通網域更為發達，故變更擬取得之土地。

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