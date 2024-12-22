耕興5G檢測時間拉長2至3成 明年營收目標增1成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-22 12:10

‌



耕興 (6146-TW) 積極布局 5G 與 Wi-Fi 7 檢測，董事長特助周煒哲表示，隨著全球終端業者陸續導入 5G 新規格，檢測時程拉長 2 至 3 成，加上 Wi-Fi 7 滲透率持續發酵，明年營運將重返成長，目標營收年增 1 成。

周煒哲指出，今年整體檢測產業受整體市場與先前基期較高影響，營運呈現衰退，不過相較於同業，公司透過提高自動化比例與費用控管，營運仍保持穩健獲利。

‌



展望明年，周煒哲看好，AI 正積極滲透至各項應用，帶動整體產業升級，儘管終端尚未看到 AI 明確發展，但萬事俱備只欠東風，現階段所有技術都已到位，待終端應用發酵，屆時各家業者也會推出各式 AI 機種，並帶動整體產業成長。

以耕興自身來看，周煒哲說，目前訂單能見度到明年第一季，陸續接獲新機種測試訂單，預期明年上半年將較今年同期呈現持平或微幅成長，主要動能仍來自 5G 新機推出。

耕興過往美國營收佔比較低，明年受惠美國的 5G 跟網通換機潮，如 CPE 規格升級成 5G 加上 Wi-Fi 6E/7，帶動相關檢測需求大幅成長，還有美系品牌大廠發展創新穿戴裝置，也挹注檢測訂單，預期明年美國業績將翻倍成長。

另外，耕興也積極發展新業務，尤其看好資安檢測，預期在歐盟規定帶動下，未來每個案子收費金額可增加 3-5%，相關業務佔今年營收比重 2-3%，明年會進一步提升至 5%。