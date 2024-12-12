〈台達電布局氫能〉南科試產線2026年底投產 量產線投資金額上看百億元

鉅亨網記者彭昱文 台南 2024-12-12 18:20

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台達電 (2308-TW) 董事長鄭平今 (12) 日表示，南科二廠的電池堆與系統設備試產線，預計 2026 年底投產，後續也會評估設置大規模量產線，投資金額估達 3 億美元 (約新台幣 98 億元)。

鄭平表示，目前氫能源低碳排放的特性，非常適合應用於交通、工業製造、長期儲能、低碳燃料及分散式電網等多種場景及應用，預計在未來 5-7 年對集團業績的貢獻會逐步拉升，成為繼電動車後另一個「十年磨一劍」的新項目。

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台達電目前在南科二廠建置氫能應用試產線，預計 2026 年底投產，鄭平表示，試產線投資約 7000 萬美元 (約新台幣 22 億元)，量產線投入金額會多很多、約 3 億美元，因此會審慎評估，目前規畫以擁有綠氫布局較成熟的國家如澳洲、印度、智利等為主。

台達電氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭補充，目前台達高效率氫能解決方案中，固態氧化物燃料電池 (SOFC) 應用包括強韌電網 / 微電網、數據中心 / 半導體產業、船舶等；固態氧化物水電解製氫 (SOEC) 則應用於煉鋼、製氨、合成燃料等。