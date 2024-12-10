台達電11月營收創同期高 品牌價值年增9%連12年成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-10 16:09

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台達電 (2308-TW) 受惠 AI 帶動電源及零組件出貨，11 月營收創同期新高，且受惠 AI 趨勢，台達電 2024 年品牌價值達到 5.93 億美元，名列台灣前十大國際品牌，叫去年成長 9%、連續 12 年成長。

台達電 11 月營收 366.47 億元，創同期新高，月減 5.5%、年增 8.9%；累計前 11 月營收 3824.09 億元，也是同期最佳，年增 3.5%。11 月四大業務營收比重來看，電源及零組件 54%、交通 10%、自動化 12%、基礎設施 24%。

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台達電品牌長郭珊珊表示，今年 AI 浪潮帶出資料中心龐大的電力需求，台達電提供高效電源、散熱、被動元件及基礎設施方案，成為知名 AI 晶片、CSP(雲端服務供應商) 與伺服器大廠的重要夥伴，在 AI 生態系具技術優勢與領先地位。

郭珊珊進一步指出，近年更加速發展解決方案業務 (Solution Business)，貼近各產業客戶的需求，提供智慧、節能的整體解決方案，隨著品牌價值逐年成長，也反映了在全球市場強勁的業務表現。

台達基金會今 (10) 日也正式與新加坡國家公園 (NParks) 合作，成為首批響應新加坡十年十萬株珊瑚復育倡議 (100K Corals Initiative) 的企業。