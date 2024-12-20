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夏普堺工廠部分廠房1000億日元售予軟銀 將建AI數據中心

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-20 20:08

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鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉。(鉅亨網資料照)

鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普今 (20) 日董事會決議，將大阪堺工廠部分土地和建築物等資產，以約 1000 億日圓 (約新台幣 2.1 億元) 的價格出售給軟銀。

夏普表示，此次規劃出售的資產包括約 45 萬平方公尺的土地，以及約 84 萬平方公尺的建築，據了解，約占堺工廠 6 成規模；而軟銀取得相關資產後，預計將用以建設大型人工智慧 (AI) 數據中心。


夏普強調，將通過本次資產輕資化等措施，確立以品牌業務為核心的業務結構，並將協助軟銀迅速建設 AI 數據中心，後續雙方將進行協商，一旦達成合約，會再次進行披露。

夏普積極推動轉型，近期才和日本電信公司 KDDI 簽署合作協議，KDDI 將接管夏普堺工廠原址的部分土地、建築物、供電設備等，並建設人工智慧資料中心。

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