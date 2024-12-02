超高齡社會來了 人均長照支出上看300萬 2種人要留意長照需求

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-02 15:13

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我國明（114）年將邁入超高齡社會，依國發會預測，未來每 5 人就有 1 人為 65 歲以上長者，且每人在晚年的長照支出上看新台幣 300 萬元，「老有所終」已是必修課題。面對長照需求，土地銀行建議青壯單身族、樂活銀髪族等兩種族群，要優先以健康險、長照險等產品為投保主力，提早因應潛在風險。

土地銀行指出，一旦發生長照狀態，所需費用相當可觀，包含每月支付看護費，購買電動床具、血氧機、電動輪椅等器材花費，以及尿布、管灌食品及醫療品耗材支出等，依照行政院主計總處 110 年公布之不健康存活年數（8 年）推估，每人在晚年的長照支出上看新臺幣 300 萬元。為協助國人及早規劃晚年生活，土地銀行提供多種健康險及長照險方案供客戶選擇。萬一發生需長照情形，在符合保險給付條件下，可向保險公司申請長照保險金給付，減輕被照顧者及家屬之經濟負擔。

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土地銀行以保戶年齡分析評估，青壯單身族（30 歲以上）因工作及收入趨於穩定，在經濟能力許可之下，可以考慮投保健康險及長照險，保費相對便宜，為老年生活添加保護傘；而樂活銀髪族（65 歲以上）因健康風險增加，應檢視健康保障是否足夠，如住院醫療險、癌症險、重大傷病險、長照險等，建構完整防護。由於健康險隨著年齡愈大，保費愈高，建議民眾年輕時及早規劃。