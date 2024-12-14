2024金點設計獎揭曉！華碩Zenbook Duo筆電、第一傳動Arrc電動升降桌獲最佳設計獎

本次金點設計獎共收到來自全球 21 個國家，超過 4 千件作品，經初、複、決審三階段評選，兩獎項評審團最終選出 32 件「金點設計獎年度最佳設計獎」、2 件「金點設計獎年度特別獎」及 3 件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」得主，分別來自台灣、日本、泰國、波蘭、新加坡及美國等地。



「金點設計獎」自 2014 年起向全球設計業者開放參賽，並積極邀請來自世界各地的設計專家加入評審陣容，使獎項的專業度和國際視野不斷提升，包含韓國的設計大師安尚秀、日本 GK 工業設計社長朝倉重德及知名設計師色部義昭來台參與決審，對參賽作品的高品質與多元性高度肯定。隨著獎項影響力逐步擴大，國際參賽作品數量持續成長，近年海外參賽作品近 5 成，且今年新南向國家報名作品創下 213 件的歷史新高。



2024 金點設計獎從四大類別中共選出 642 件「金點設計獎標章」作品，並進一步選出 138 件入圍「年度最佳設計獎」，最終有 32 件作品獲此項殊榮。今年台灣業者的創新產品表現亮眼，例如華碩的雙螢幕筆電「ASUS Zenbook Duo (2024)」，憑藉輕巧設計和優異的軟硬體整合脫穎而出；第一傳動科技的「Arrc」電動升降桌，則以隱藏式電控系統打造簡潔優雅造型，並以物聯網技術提升操作便捷性，為科技與設計的精湛結合。



本次獲獎台灣作品中，有多件將設計導入公共創新與社會價值。例如，JIASUI STUDIO 為教育部開發「災害應變參考程序手冊」，利用裝幀設計及色彩計畫，讓災害情境、應變動作等示意能更精準確實呈現，方便使用者快速查詢各類的應變措施。天晴設計有限公司為中選會開發的新式「選舉遮屏」，在原有預算與生產流程的基礎上，提供穩定、安全且美觀的使用體驗，將為選務作業帶來嶄新面貌。Path & Landforms 團隊則整合各機關需求，設計一套符合法規及國際標準的「台灣公共圖標系統」，其人本化與高品質的圖標設計深獲青睞。



國際得獎作品也相當精彩，包括波蘭 Podpunkt Studio 為克拉科夫國家博物館創新的品牌識別、日本 TBWA\HAKUHODO 團隊與企業利用北海道廢棄扇貝殼打造出美觀且實用的「SHELLMET」安全帽、日本愛信精機公司專為聽障工作者設計的無障礙溝通應用程式「YYSystem」，以及新加坡 RSP 雅詩柏設計事務所與伊東豊雄建築設計事務所合作為南洋理工大學打造的木構校舍大樓「蓋亞」等，充分展現設計在環境永續、社會包容與美學上的多樣突破。



今年的「年度特別獎」，一為好說設計有限公司運用廢棄漁網製成的「Hibāng 山林系全循環眼鏡」，以無螺絲卡榫設計搭配回收體系達成零廢棄目標，展現台灣設計師在循環永續議題的創新實力。另一件則為不來梅股份有限公司與社團法人銀色大門老人福利協會合作的「老食人便當」，透過趣味情境體驗讓民眾理解獨居長輩的飲食困境，進而提升關注與捐款意願，彰顯以設計因應社會問題的獨特價值。