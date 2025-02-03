〈焦點股〉楠梓電接單策略轉型 爆量逆勢上漲逾6%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-03 12:02

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進行接單策略轉型老牌 PCB 廠楠梓電 (2316-TW) 預估將對目前需求最高的 AI、HPC 高速運算應用 PCB 接單比例大幅提高；2024 年楠梓電的 HPC 高速運算應用 PCB 占營收比重約 13%，在楠梓電執行的策新略之下，預估今年將可提高至 5 個百分點的占比，楠梓電股價今 (3) 日逆勢上漲逾 6%。

楠梓電 2024 年的營收 33.32 億元，產品應用比重以通訊電子比重 46%，微機電系統應用 13%，HPC 速運算應用 PCB 占營收比重約 13%，工業電子 9%，GPS 占 8%，車用電子占 7%。

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楠梓電目前的轉型策略在營收成長之下，預計拉高 HPC 高速運算應用 PCB 占營收比重至少要拉高 5 個百分點。同時，此一策略之下，預計今年的資本支出將高於 2024 年。並以更新設備承接高階產品的訂單。楠梓電 2024 年前三季稅後純益 5.44 億元，年增 4.96 倍，每股純益 3 元。