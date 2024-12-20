布局新南向！印度金融特區招手 國銀考察評估設分行

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-20 18:31

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銀行公會 12 月初率團參訪印度「古吉拉特邦金融特區」，中信銀、國泰世華、北富銀等 6 家國銀及悠遊卡公司也一同前往考察，金融研訓院董事長雷仲達今 (20) 日出席第 12 屆菁業獎提及，此次到訪孟買、新德里及古吉拉特邦國際金融科技城 (GIFT City)，該金融特區積極招商，目前中信銀已決定前往設立分行，其他金融機構也會審慎評估。

古吉拉特邦國際金融科技城是印度古吉拉特邦甘地訥格爾區的中央商務區，它是印度政府推動的第一個運營綠地智慧城市和國際金融服務中心。雷仲達指出，當地政府近年積極招商，希望台灣金融機構前往當地設立據點，至於前往孟買，主要是去拜訪印度央行與印度國家支付公司。

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目前為止，中國信託銀行已經決定在該金融特區設立分行，類似境外設立 OBU，當地業務主要是承作不包含盧比的外幣，印度是外匯管制的國家，因此才另外設立一個國際金融特區，不過，該分行能承作的業務有限，如果要做國內生意的話，仍必須設立印度境內的分行。

中信銀本身在印度已有新德里分行與斯里伯魯德分行，若設立古吉拉特邦金融特區的分行可以扮演轉介業務的角色。

據悉，此次參訪團除了中信銀行外，還有國泰世華、永豐、台北富邦、台銀、兆豐等銀行，以及悠遊卡公司、財金公司共同前往。