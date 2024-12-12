合勤控攜手調查局簽署資安聯防MOU 強化威脅情資共享
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-12 16:29
網通廠合勤控 (3704-TW)11 日與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄」（MOU），雙方將在「威脅情資共享與聯防協作」等四大面向展開合作，共同守護國家關鍵基礎設施安全。
合勤控董事長朱順一表示，公司資安技術與情資能力，結合調查局的資安情資與執法能力，將對國家資安防護產生重大正面影響。此次合作不僅落實「資安即國安」理念，更代表公私部門在資安領域合作的新里程碑。
雙方將聚焦「威脅情資共享與聯防協作」、「事件應對與法律支援」、「資安演練與應變能力提升」以及「案例分享與技術交流」四大方向，建立完善的資安聯防機制。
法務部調查局副局長吳富梅指出，未來雙方將在互信互惠基礎上，透過事前情資交換與資安演練強化防禦能力，並在事中提供調查、溯源及鑑識等專業支援。雙方也將分享研究分析成果與資安技術情報，建立聯防機制，以達到早期預警、緊急應變及持續維運之效果。
合勤控旗下擁有多家資安專業子公司，其中兆勤科技投入防火牆研發超過二十年，在歐洲市場佔有穩固地位；國防事業部門則專注於機敏資訊保護，累積十多年企業資安防護實績；黑貓資訊則開發企業與機構內外網防護方案，目前已為中央機關等公私部門提供資安防護服務。
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