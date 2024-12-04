華碩台灣首家電腦品牌加入全球最大資安應變組織FIRST

PC 品牌華碩 ( 2357-TW ) 今 (4) 日宣布正式成為全球最大資安事件應變組織 FIRST(Forum of Incident Response and Security Teams)會員，成為台灣電腦品牌中首家加入該組織的企業。

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FIRST 為國際非營利組織，目前已有來自全球超過 100 個國家、700 個以上的資安團隊加入。加入該組織需經現任會員實地考察與推薦，並通過董事會審查。華碩此次由勤業眾信聯合會計師事務所資安團隊 DTTW-CSIRT 與杜浦數位安全電腦資安事件應變小組 TeamT5 CSIRT 推薦加入。