華碩台灣首家電腦品牌加入全球最大資安應變組織FIRST
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-04 11:45
PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (4) 日宣布正式成為全球最大資安事件應變組織 FIRST(Forum of Incident Response and Security Teams)會員，成為台灣電腦品牌中首家加入該組織的企業。
華碩集團資安長金慶柏表示，華碩將藉由加入 FIRST，與國際電腦安全事件回應團隊 (CSIRT) 及產品安全事件回應團隊 (PSIRT) 進行深化交流，共同探討全球數位安全趨勢，並整合網路威脅情資。
FIRST 為國際非營利組織，目前已有來自全球超過 100 個國家、700 個以上的資安團隊加入。加入該組織需經現任會員實地考察與推薦，並通過董事會審查。華碩此次由勤業眾信聯合會計師事務所資安團隊 DTTW-CSIRT 與杜浦數位安全電腦資安事件應變小組 TeamT5 CSIRT 推薦加入。
華碩電腦前瞻威脅分析師許宗仁指出，加入 FIRST 將有助於與全球頂尖資安專家建立合作關係，除了即時掌握國際資安威脅外，更能透過 FIRST 的廣泛聯絡網共享情資，協助企業有效應對網路安全挑戰。
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