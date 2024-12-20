中國12月LPR報價出爐！1年期、5年期維持不變

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-20 09:46

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中國今年最後一輪貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，1 年期、5 年期 LPR 均維持不變。

據《華爾街見聞》周五（20 日）報導，中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.1%，5 年期 LPR 為 3.6%，均維持不變。

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東方金誠首席宏觀分析師王青表示，2025 年央行會繼續實施有力度的降息降準，政策性降息幅度可能達到 0.5 個百分點，明顯高於今年 0.3 個百分點的降息幅度，而且各類結構性貨幣政策工具利率也會適時下調，引導企業和居民融資成本下行。

王青認為，不排除 2025 年通過較大幅度引導 5 年期以上 LPR 下行等方式，繼續對居民房貸實施較大力度定向降息的可能性。這是促進房地產市場止跌回穩的關鍵一招。

展望下階段，民生銀行首席經濟學家溫彬說，雖然內需和融資的向好力度還有待進一步增強，但考慮到政策效果還在釋放、市場信心有所提振，且今年以來政策利率下調幅度已達到近四年最大，今年繼續降息的必要性和緊迫性降低。