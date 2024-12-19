〈焦點股〉美擬禁售中國TP-Link路由器 台網通廠有望受惠逆勢大漲
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-19 11:33
外媒指出，美國商務部、國防部和司法部擬對中國 TP-Link 展開調查，可能於 2025 年禁止其在美國銷售路由器，受此消息激勵，台股今 (19) 日雖大跌，網通股卻逆勢走揚，其中友訊 (2332-TW) ，友勁 (6142-TW) 攻上漲停，中磊 (5388-TW) 也漲逾 8%。
《華爾街日報》報導指出，根據知情人士消息指出，根據微軟今年 10 月發布的分析報告，發現中國駭客實體可存取大量受感染的 TP-Link 路由器，除了出於安全考量，司法部也在調查 TP-Link 路由器相對較低的價格是否違反反傾銷法律。
TP-Link 目前在美國包括家用以及企業客戶共佔有約 65% 市場占比，並回應表示，其安全實踐完全符合美國行業安全標準，且實施嚴格的安全產品開發和測試流程，並會採取及時、適當的行動來緩解已知漏洞。
法人指出，由於 TP-Link 主要以品牌定位銷售於消費者與中小企業客戶，若遭美國禁售，首要受惠廠商為合勤控 (3704-TW)、友訊及華碩 (2357-TW) 等品牌廠；其次為具備品牌商或通路商代工業務的中磊、正文 (4906-TW)、智易 (3596-TW)、智邦 (2345-TW)、啟碁 (6285-TW)、明泰 (3380-TW)、神準 (3558-TW) 及建漢 (3062-TW) 等廠商。
今日網通族群不畏台股跌勢，友訊、友勁均亮紅燈，中磊漲逾 8%、啟碁漲逾 5%、正基漲近 5%、神準漲逾 4%。
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