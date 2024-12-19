〈焦點股〉美擬禁售中國TP-Link路由器 台網通廠有望受惠逆勢大漲

《華爾街日報》報導指出，根據知情人士消息指出，根據微軟今年 10 月發布的分析報告，發現中國駭客實體可存取大量受感染的 TP-Link 路由器，除了出於安全考量，司法部也在調查 TP-Link 路由器相對較低的價格是否違反反傾銷法律。

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TP-Link 目前在美國包括家用以及企業客戶共佔有約 65% 市場占比，並回應表示，其安全實踐完全符合美國行業安全標準，且實施嚴格的安全產品開發和測試流程，並會採取及時、適當的行動來緩解已知漏洞。