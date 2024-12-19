〈財委會質詢〉赴中金檢中斷4年 金管會：明年循程序與對岸續溝通

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-19 13:48

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金管會原訂今年前往中國金檢國銀分行，不過，中國金融監督管理總局 4 月底回覆「時機不適宜」、「暫緩辦理」，今年確定無法成行，為連續 4 年未能到中國金檢。金管會今 (19) 日表示，明年持續編列預算赴中金檢，將循正常程序詢問，並持續與對岸溝通。

金管會主委彭金隆今天前往立法院財委會業務報告並備質詢，民眾黨立委李坤城提及赴中金檢國銀議題，金管會檢查局長童政彰回應，原訂金檢是要去上海與深圳，但中方建議暫緩辦理，檢查局就改到香港的國銀做檢查。

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童政彰指出，剛好要去中國檢查的 2 間銀行中信與一銀，本年度也有做一般業務檢查及專案檢查，因此就改以書面調閱作為金檢替代方式。

針對預算執行，童政彰說明，因中、港、澳編列同一個預算科目，中國建議金管會暫緩前往金檢後，金管會即將相關預算改用於對香港 3 家國銀分行實施金檢。

童政彰強調，明年仍有編列到中國金檢的預算，檢查局會循正常程序詢問，並持續與中方溝通。

李坤城問及，中國房地產或其他行業風險都很高，我國金融業對中國曝險的部分是否有降低？彭金隆回應，目前銀行曝險金額約 8000 多億元，已降到歷史低點。金管會一直以來，都有對於海外警示及相關揭露機制處理中，會持續密切關注。