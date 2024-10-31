歐美網通庫存估年底見底 台網通廠明年迎WiFi 7、10G PON雙主流換機潮

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-31 12:20

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在經歷一年多的庫存去化後，網通產業即將迎來新一波成長契機，法人指出，隨著全球家戶寬頻網路在 2025 年邁向 WiFi 7 和 10G PON 新世代，國際電信業者已開始啟動設備升級採購，台廠可望受惠。

根據市場調查，包括美國 Verizon、AT&T、T-Mobile 與 Comcast 等主要電信商近期均表示，將加強固網寬頻與 FWA 業務布局。歐洲大廠瑞典愛立信與芬蘭諾基亞也指出，印度電信設備需求已趨於正常化。

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德國電信率先釋出大單，規劃 2025 至 2027 年大規模投資光纖網路，預計 2027 年前光纖網路可供裝家戶每年淨增 250 萬戶，總戶數將達 1,750 萬戶，智易 (3596-TW) 和達發已搶下德國電信 WiFi 7 的 10G PON 大單，其他包括中磊 (5388-TW)、啟碁 (6285TW-)、合勤控 (3704-TW) 也積極布局。

法人預期，在 AI 應用逐漸擴大帶動網路需求提升下，網通產業明年將逐步回升。其中，歐洲客戶開始以急單、短單方式回補庫存，包括 WiFi 7、10G PON 等新產品替換需求，，印度寬頻基礎建設也持續推進，5G FWA 出貨可望進一步放大。

10G PON 上傳及下載傳輸速度可達 10Gbps，WiFi 7 傳輸速度更可望達 40Gbps，是 WiFi 6E 的四倍。因應 AI 等創新應用，傳輸需求從 1Gbps 邁向 10Gbps，2025 年將成為超高速元年。

中磊表示，企業及網通客戶設備調整將持續至 2024 年底，隨後在 10G PON、DOCSIS 4.0 及 WiFi 7 驅動下，2025 年可望重回成長軌道；合勤控已在 10G PON 累積百萬台出貨實績，WiFi 7 高階產品也已在今年下半年交貨。