〈焦點股〉神準搶進美國AI、網通市場受矚目 放量漲停

網通廠神準 (3558-TW) 近期積極布局搶進美國 AI 及網通市場，且明年第一季 AI IPC 出貨，相關議題發酵，激勵今 (22) 日股價走勢強勁，盤中來到漲停價 206.5 元，來到，成交量較前一日放大。