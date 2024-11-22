〈焦點股〉神準搶進美國AI、網通市場受矚目 放量漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-22 13:10
網通廠神準 (3558-TW) 近期積極布局搶進美國 AI 及網通市場，且明年第一季 AI IPC 出貨，相關議題發酵，激勵今 (22) 日股價走勢強勁，盤中來到漲停價 206.5 元，來到，成交量較前一日放大。
董事長蔡文河日前在業績發表會指出，隨著美國大選結束，神準積極尋找當地合作夥伴以搶進美國 AI 及網通市場，並提到庫存去化將於年底告一段落，AI IPC 新產品明年第 1 季開始出貨，AI 產品貢獻營收可望達 5 成。
蔡文河表示，神準接下來有多項產品出貨，智慧網卡於今年第 4 季開始量產、AI IPC 明年第一季出貨，開放架構伺服器明年第 2 季量產，並擴充產品線，包括影像處理監控設備、網路安全防火牆、功能性 PC 及 AI 智慧加速卡等系列產品。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉印度5G FWA採購訂單釋出 激勵神準漲逾半根停板
- 神準越南廠動土 2025年下半年投產 產能將增100%
- 神準明年Q1推AI IPC新品搶市 自研水冷散熱盼技術整合
- 〈焦點股〉神準客戶庫存去化 Q3獲利翻倍 早盤放量閃現漲停
下一篇